〈投資理財〉美國科技股震台股盪 綠能投資有解

2023年開春，美國科技公司利空頻傳，蘋果最新公布去年第4季季報，營收1172億美元，衰退5.5%，淨利300億美元，衰退13.4%，蘋果這樣的財務數據，過去相當罕見。微軟公佈去年第四季營收527億美元，淨利164億美元，也是衰退。Google去年第四季更慘，營收760億美元，淨利136.2億美元，比起前一年同期淨利206.4億美元，大幅衰退。

其他如Amazon、AWS、Meta、Tesla，都是相同狀況，業績衰退，不得不進行事業體瘦身裁員減薪。美股動盪、台股也受波及，難免令投資人擔心，此刻進場，風險會不會太高？科技產業分析師一致的看法是，今年下半年景氣才有可能復甦，在此之前，投資科技類股，最好還是小心謹慎，避免買到高點。

以台灣當前最熱門的產業分析，綠能產業近年獲政府政策強力支持，加上淨零碳排是國際共識，產業前景明朗，利潤合理穩定，也沒有一般生產事業庫存，或受國際經濟景氣的問題，且政府規劃周延、方向明確、銀行資金支持，未來趨勢逐步向上，值得投資人注意。

其實不只台灣鼓勵綠能產業發展，美國通過4千3百億美元「通膨削減法案」，其中投入約3690億美元，補貼包括電動車產業、太陽能供應鏈、綠氫能源等，各類綠能產業，目標是到2050年，再生能源發電占比能夠達到6成以上。國際大企業如蘋果、谷歌、微軟等，政策勢必會以綠電供應商為主，因此身居重要產業供應鏈的台灣企業，對於綠能使用比率，還會再快速成長，商機極大，不容小覷。

台灣綠能產業正快速發展，但是距離產業界綠電需求，還是有相當大的距離，以去年為例，太陽能按裝2.52百萬瓩，後續每年還要按裝3百萬瓩才夠用，今年預估產能將近4百萬瓩，應可滿足企業當年的需求，但是距離生產事業長期需要，還是相當遙遠。

去年台灣綠能產業遇到最大的問題，應是通貨膨脹，吃掉利潤，然而現在全球經濟不景氣，原料供過於求，庫存普通壓力太大，報價下跌，應該有助於綠能產業成本降低，毛利率可望上升。

以國際矽料價格為例，今年以來報價已下跌一至二成，有助於減輕太陽能模組廠的成本壓力。風力發電也一樣，去年下半年開始復甦，以世紀鋼為例，產能恢復，風機葉片價格回軟，帶動風機廠獲利增加，同樣是值得注意的產業變動。

另外值得重視的是儲能商機，由於台灣的風力及太陽能發電，深受大自然環境影響，高低差距太大，發展儲能需求成必要條件，但台灣儲能發展起步較慢，投入資金需求龐大，目前大企業都相當重視市場需求，紛紛注資發展，商機值得重視。

當前發展綠電的企業不少，例如台泥，不論是電池、儲能、充電椿的佈局，都已邁向全球化，預期2024年有關綠能方面的營收及獲利，將大幅增加。台達電、華城、大亞、中興電等電機廠，從綠能產業獲得的財務挹注，都已相當明顯。台塑集團對綠能、儲能的佈局，也相當深遠，值得期待。

目前上市櫃綠能企業，較醒目的標的，還包括盛達、上緯投控、耀勝、天宇、永冠KY、元晶、森崴能源、世紀鋼，近期即將提出上市申請的還有雲豹能源，準備申請興櫃的有泓德能源。至於中租-KY、裕融、和潤等大型租賃公司，在太陽能發電、儲電業務上，都已獲得相當成果，但因為其他方面的獲利太搶眼，稀釋了綠能產業的獲利比例，也同樣值得重視。

至於新崛起的興櫃公司怡和國際，同時發展租賃及綠能產業，最近又聘請台汽電前總經理擔任怡和能源董事長，企圖心明顯，亦值得注意。

台電公司今年3月14日，核二廠2號機將除役，正好邁入夏季用電量高峰期，再生能源、綠能題材再受到矚目，高力因積極發展氫燃料電池，受到注意。中興電打進台電強固電網市場，且發展儲能商機，三大法人齊買超。亞力發展變電工程，華新攻入海底電纜、台船、士電搶進離岸風電。中美晶、聯合再生、新晶投控，也都在太陽能產業鏈中，拿下一席之地，營收及股價都受到注意。

在綠能產業中，受到矚目的電源與能源管理廠台達電，表現相當亮眼，其位於桃園平鎮廠的5MW儲能系統，率先通過第三方驗證機構工業技術研究院執行CNS 62933-5-2儲能系統安規之現場允收試驗，符合經濟部檢驗局戶外電池儲能系統案場，實施自願性產品驗證規定，符合國際儲能安全規範。

台達電多元化的發展，創造營收快速成長，今年1月以295.63億元，創下歷史同期新高，比去年同期大增12.5%，其產品線如伺服器、風扇、工業自動化、樓宇自動化，營收趨於下滑，但是在電動車及綠能營收成長的支持下，營收創紀錄成長，未來發展不容小覷。

國際經濟不景氣，台灣諸多以外銷為主要市場的企業，極有可能受到衝擊，但是綠能產業以國內市場需求為主，且因為全球零碳排要求愈趨嚴格，綠能生產供不應求，且產業受到政府支持奬勵，利潤長期穩定，資本市場又將增列綠能產業類股，風險相對較小，長期發展潛力值得投資人注意。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★