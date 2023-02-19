安永女員工具名指控上司性騷擾　發言人：已啟動獨立內部調查、對不道德行為零容忍

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 近日網上流傳全球4大會計師事務所之一的安永（EY）香港員工，具名指控數名高級主管對下屬性騷擾及職場霸凌，安永發言人確認已經收到該報告，並即時開展了獨立的內部調查。

安永會計師事務所（英語：Ernst & Young）是一間總部位於英國倫敦的跨國性專業服務公司，與勤業眾信（Deloitte）、安侯建業（KPMG）、資誠（PwC）並列為全球4大會計師事務所。

新京報指出，2月17日，安永企業諮詢公司大中華區一名業務高管被舉報性騷擾香港女員工。

該報記者多次撥打被舉報人電話，電話被掛斷未能接通。涉事公司一名負責人告訴記者，接到舉報後公司已啟動獨立部門進行的內部調查程式。

安永公司給新京報記者的公關信稱，公司對不道德行為零容忍，所有員工應及時發聲(截圖如下, 新京報視頻) ；公司將對收到的舉報徹底調查，並採取措施確保相關人員安全。

香港01則引述安永發言人稱，公司確實收到舉報信，但為尊重員工的個人私隱，因此不會對此事作出進一步回應或發表意見。

該名女員工的舉報信, 在中國網路流傳

據悉，該舉報信(如上) 分別以繁體中文、簡體中文、和英文發表，共三頁紙。內容為一名女員工實名舉報自己和女同事在KTV遭主管熊某性騷擾，舉報信還舉報了另幾位高級主管對女下屬職場霸凌的行為。

新浪財經網18日則報導，其大概內容是：安永大中華區管理諮詢服務主管合夥人熊斌受邀參加「訪港團建」，香港管理諮詢服務總監和高級經理利用女性下屬作為對上級利益輸送的性資源，而造成女下屬被熊斌各種性騷擾，摟腰、親嘴、捏胸，整個身體撲在女下屬身上，以及事後惡意抹黑、汙名化受害者的職場霸淩行為。

(截圖取自新浪財經)

香港經濟日報引述安永說，公司的《全球行為準則》為機構內全體人員提供了行為道德框架，無論個人在機構中屬於何種職位、職級或部門都必須遵守。對於收到的所有報告，公司都高度重視，並在嚴格保密的前提下對其進行徹底調查。

據該名安永女員工指，自己和女同事近日受邀到KTV時，被高管性騷擾，並投訴其他上司對此坐視不理，甚至對作出職場霸淩行為。

女員工在信中指，

她在信中又指，自己十分認可四大企業文化和員工價值觀，

「卻沒想到如今被區域高層視為草芥肆意踐踏、被直屬上級利用、作為取悅其頂頭上司的性資源進行利益輸送，我也為組織者、慫恿者的冷眼旁觀、惡意中傷感到無比心寒和悲哀」。 （香港經濟日報)

安永公司官方介紹，安永是全球領先的審計、諮詢、稅務、戰略與交易服務機構之一。公開資料顯示，安永公司成立於2007年，位於上海市，是一家以從事商務服務業為主的企業。企業註冊資本5000萬元人民幣，由位於香港的ERNST & YOUNG LIMITED公司全資控股。