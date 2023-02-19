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搭ChatGPT熱潮！德國雕塑展《未來身體》開啟後人類時代想像　台灣北美館出現超逼真混種生物

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/02/19 16:35
《未來身體：超自然雕塑》北美館登場，左為策展人Maximilian Letze，右為Patricia Piccinini雕塑作品。（圖/T...

《未來身體：超自然雕塑》北美館登場，左為策展人Maximilian Letze，右為Patricia Piccinini雕塑作品。（圖/T...

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)由德國策畫的國際大展《未來身體：超自然雕塑》探討未來人類文明，遊走在寫實與荒誕之間，自即日起至6月4日於北美館展出。

聊天機器人ChatGPT近來討論熱烈，關於AI人工智慧是否將取代某些工作引發不少恐慌，多年來討論AI的電影及書籍也不少，從導演Steven Spielberg 2001年的《A.I. Artificial Intelligence》到今（2023）年上映的《MEG3N》， 不少對於人工智慧的想像也逐漸成真，然而這些都只是此次展覽討論的一部份環節。

台北市立美術館最新展覽《未來身體：超自然雕塑》，由德國圖賓根藝術館館長妮可．芙麗茲（Nicole Fritz）發想、德國圖賓根文化交流協會麥斯米蘭．雷澤（Maximilian Letze）為共同策展人，23位國際藝術家透過33件雕塑傳達對未來想像，生物基因在未來科技發展之下，人類得以對所有生物，如大自然、動物及人類，進行存在性修正。

展覽率先於2020年德國舉行，但當時開幕後新冠疫情爆發德國封城十分可惜，此次台灣登場分為四大展區：「混種人」、「後自然」、「藝術家4.0」、「科技 人類 變體」，分別探討混種生命體、基因轉殖生物、未來人類與機器人、科技對生活的影響等議題，闡述藝術家對於後人類時代的想像，並對以下問題帶來個人意見，身體在未來將會是什麼型態？我們將會是「誰」或者是「什麼」？又將生活在什麼樣環境之中？

「後人類時代」指的是AI、Colon技術等科技的高度發展後，大量出現複製人、生化人、合成人等的時代，最終極有可能走向cyberpunk-極高端科技與極低端人生（high tech and low life）的反烏托邦社會型態。

共同策展人Letze於17日出席展覽開幕記者會上表示，AI對世界有產生影響，但是這檔展覽試圖從各個角度探討此現象，包含其帶來的正面力量或批判性的主題，「我們對於AI或其他科技對人類文明的好壞沒有一定的答案，反而是提供不同情境讓觀眾自行想像。」

現在來看亮點展品吧！

狗頭人　Doghead　

搭ChatGPT熱潮！德國雕塑展《未來身體》開啟後人類時代想像　台灣北美館出現超逼真混種生物

澳洲雕塑家Sam Jinks的《Doghead》為狗頭結合極度逼真的人體，受到希臘神話半人半神的啟發，藝術家層層堆疊透明矽膠，並一根一根黏上毛髮打造超級逼真的蒼白人體，半人半獸的雕塑躺著呈現出身為人的動物性及脆弱面。

葛拉姆　Graham　

搭ChatGPT熱潮！德國雕塑展《未來身體》開啟後人類時代想像　台灣北美館出現超逼真混種生物

Patricia Piccinini和與墨爾本醫院的創傷外科醫生共同創作的《Graham》，具有結構加大的頭骨結構、加量的肋骨、更粗糙的皮膚等特徵，藝術家呈顯人類為承受車禍等致命衝擊所必需的進化，但卻也反映人體在無常中的脆弱。

金髮生化人

搭ChatGPT熱潮！德國雕塑展《未來身體》開啟後人類時代想像　台灣北美館出現超逼真混種生物

Andro Wekua打造一個閉著雙眼，身穿全黑無袖及短褲的金髮女孩懸掛在粉紅色的房間裡，看起來面無表情身體僵硬，靜看卻發現她右手手指在微微的抽動，探討生命的本意。

野蠻人 #7（零重力）　Savage #7 (Zero g)

搭ChatGPT熱潮！德國雕塑展《未來身體》開啟後人類時代想像　台灣北美館出現超逼真混種生物

瑞典藝術家Anna Uddenberg《野蠻人 #7（零重力）》融合扭曲的女性雕塑與行李箱，誇張變形的人物姿態呼應社群媒體上網紅們對於「理想形象」的荒誕追求。

以上圖像由北美館提供
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