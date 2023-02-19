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台灣氣象局：南投18日深夜地震為「破碎帶地震」•無關921　宜蘭19日4.6地震與板塊有關

氣象局地震中心表示，921地震之後，每隔幾年南投都會有類似規模5的地震；過去2年全台地震活動比較頻繁，提醒加強防範，做好防震準備。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/19 14:49
台灣氣象局：南投18日深夜地震為「破碎帶地震」•無關921　宜蘭19日4.6地震與板塊有關

延伸閱讀: 台灣南投鹿谷18日深夜規模5.0顯著有感地震•雲林彰化4級　有民眾聽到地鳴

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）南投鹿谷昨(18日) 深夜發生規模5.0地震，氣象局地震測報中心今天(19日) 表示，成因主要是「破碎帶地震，每隔幾年南投都會有類似規模地震發生，研判與921地震沒有直接關聯，2週內可能有規模3至4餘震。

根據中央氣象局地震測報中心資訊，18日晚間11時49分發生芮氏規模5.0地震，地震深度18.2公里，震央位於南投縣政府南南東方23.4公里（位於南投縣鹿谷鄉），最大震度南投縣、雲林縣、彰化縣4級。

地震中心今天上午召開記者會說明，昨晚南投規模5.0地震深度主要在破碎帶，與921地震的斷層錯動不同，預估2週內會有規模3至4餘震。

地震中心說明，這次地震距離921地震震央約20公里，且深度上差比較多，921深度較淺，因此判斷與921沒有直接關聯；且這次地震可以視為是一個點的地震，與921呈現斷裂面的型式不同，地震斷層活動潛勢各處不同，氣象局會24小時持續監測。

中央社引述地震中心表示，921地震之後，每隔幾年南投都會有類似規模5的地震；過去2年全台地震活動比較頻繁，提醒加強防範，做好防震準備。

另外，根據氣象局最新資訊，今天上午7時32分發生芮氏規模4.6地震(下圖) ，地震深度52.7公里，震央位於宜蘭縣政府西南西方13.8公里（位於宜蘭縣員山鄉），最大震度宜蘭縣3級。

地震中心表示，該地震原因與菲律賓海板塊隱沒歐亞板塊有關，這個地區偶爾會有這樣的能量釋放，預估未來餘震影響不大。

台灣中央氣象局：南投18日深夜地震為「破碎帶地震」•無關921　宜蘭19日4.6地震與板塊有關

台灣南投鹿谷18日深夜規模5.0顯著有感地震•雲林彰化4級　有民眾聽到地鳴

台灣氣象局：南投18日深夜地震為「破碎帶地震」•無關921　宜蘭19日4.6地震與板塊有關
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更新時間 : 2023-02-19 16:32 GMT+08:00

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