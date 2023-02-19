台灣2/19新增15,877例新冠肺炎確診+68死

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增15,877例COVID-19確定病例，分別為15,747例本土個案及130例境外移入；另確診個案中新增68例死亡(其中1例為境外移入個案)。



指揮中心表示，今日新增之15,747例本土病例，為7,138例男性、8,604例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,973例)，桃園市(2,031例)，高雄市(1,851例)，臺中市(1,805例)，臺南市(1,397例)，臺北市(1,362例)，彰化縣(697例)，新竹縣(500例)，屏東縣(401例)，雲林縣(383例)，新竹市(370例)，苗栗縣(325例)，基隆市(302例)，宜蘭縣(301例)，南投縣(246例)，花蓮縣(245例)，嘉義縣(220例)，嘉義市(149例)，臺東縣(111例)，金門縣(44例)，澎湖縣(28例)，連江縣(6例)。



指揮中心指出，今日新增67例本土病例死亡個案，為41例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月22日至今(2023)年2月15日，死亡日期介於今年1月15日至2月16日。



指揮中心說明，今日新增130例境外移入個案中，為53例男性、77例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日期介於今年1月19日至2月17日。



指揮中心統計，自2020年起國內COVID-19累計9,925,158例確診、17,520例死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。