行政院前發言人陳宗彥風波　民進黨立委提4點說明、盼杜絕謠言

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）針對前行政院發言人陳宗彥風波，民進黨立委郭國文今天(19日) 提4點說明，當初陳宗彥在台南調職原因，並非他出沒不當場所，請外界不要捕風捉影；針對檢調吃案質疑，郭國文強調，當年檢調缺乏證據才結案，並非草草簽結，更無特權介入。

不過郭國文認為，若外界質疑，他也支持檢方重啟調查，但請儘速偵辦以杜絕謠言四起。

前行政院發言人陳宗彥遭指涉性招待，日前請辭獲准。民進黨賴系台南立委郭國文今天透過臉書發文指出，他看到許多與事實有所出入的內容，提出4點個人了解，避免大眾被誤導。

台灣民眾黨立委陳琬惠（左）17日指出，行政院發言人陳宗彥過去擔任台南市政府新聞及國際關係處處長時，曾多次接受業者性招待，甚至允諾幫忙視聽場所變更登記。陳琬惠要求，陳宗彥應知所進退，立刻請辭下台。中央社

郭國文原始po文如下:

針對陳宗彥前發言人的風波，國文看到許多與事實有所出入的內容，但在部分人士刻意操作下，以下幾點為我個人了解，提出說明以避免民眾認知被誤導。

1. 有報導指控，陳宗彥因為上酒店才被調至新聞處長，但根據我的了解，時任新聞處長鄭國忠，因為不熟悉和媒體互動的模式，一度有意離職，因此時任市長賴清德才提出和陳宗彥互調的解方，最後也達到穩定小內閣的作用。

調離原因並非陳宗彥出沒不當場所，請外界不要捕風捉影，隨意報導不實消息。

2. 面對吃案的指控，南檢已經表示，當初陳宗彥涉嫌貪污犯罪一案，經過一年多的調查，因缺乏證據才結案，並非草草簽結，更無特權介入。

3. 針對外界質疑調查掛線已久，我必須強調當時的時空背景為馬政府時期，司法大權掌握在國民黨政府手上，綠營地方官員在司法體系中並不吃香，何來左右司法的能力？

4. 若外界質疑陳宗彥案件，我也支持檢方重啟調查，進一步釐清真相，來向社會大眾報告，但請檢方儘速偵辦，以杜絕謠言四起，撕裂社會。

(以上內容取自郭國文臉書)

台南市政府說法

前行政院發言人陳宗彥遭指控任職台南市政府期間關心業者案件，台南市政府昨(18日) 表示，外傳和陳宗彥相關案件，符合辦理平均時程，市府依法處置，也會配合司法調查。

台南市政府工務局18日發布新聞稿指出，媒體報導陳宗彥所涉案件，指是從商場使用執照申請變更為視聽歌唱場所及飲食店，依法需進行室內裝修及符合防火要求等規範，且經相關公會審查通過後，再由工務局做最終核准。

工務局表示，局內1年平均收到約160件申請案，從申請到核準時間約1年；新聞報導指涉案件，依市府記錄是民國102年10月掛號，103年1月圖說核准，同年10月完工核准，前後約1年，符合類似案件平均處理速度，沒有異常提前或延後。

中央社引述工務局強調，任何案件將依法行政，從嚴審核，市府也會配合司法調查。

前行政院發言人陳宗彥遭指涉性招待，請辭獲准。高檢署18日說明調查結果，認為當年南檢偵辦程序無違失，無積極事證認定陳宗彥涉貪污罪；媒體報導涉貪瀆部分，另分他字案調查。

全案起源於，民眾黨立委陳琬惠(上圖) 17日指稱，陳宗彥任台南市政府新聞及國際關係處長時，曾多次接受酒店業者性招待，而陳宗彥涉及貪污治罪條例部分，偵辦進度不了了之。對此，陳宗彥召開記者會否認接受招待，不久後火速請辭獲准。

台灣高等檢察署說法

台灣高等檢察署書記官長林宏松對此表示，指派主任檢察官賴哲雄並偕同台南高分檢行政調查，且調取相關卷宗及簿冊，當年南檢圓股檢察官偵辦王姓業者妨害風化罪時，發覺陳宗彥等人涉嫌違反貪污罪，於民國103年4月14日簽分他案。

林宏松指出，此案由時任南檢檢察長的費玲玲於同年4月15日核章，以103年度他字第1852號案件偵辦，並無外界所指吃案，日前媒體報導與民代揭露的分案簽呈影本並不完整，導致社會誤解。

林宏松表示，分案後，原先承辦的圓股檢察官，以及因職務異動接手偵辦的義股檢察官，2人均持續採取偵查作為，包含依照規定調卷及相關資料，之後經年餘調查，尚乏積極事證足認陳宗彥等人有違反貪污罪犯行，並於104年8月31日簽結，同年9月2日費玲玲核章後，同年11月11日全案歸檔。

至於媒體報導所載未查明陳宗彥涉犯貪瀆罪部分，林宏松指出，已由南檢另分他字案調查，若查明無涉刑事不法但有行政瑕疵事證，待南檢移送政風單位處置。有關卷證裡附的南檢內部簽呈與監聽譯文外流，也由高檢署調卷了解。