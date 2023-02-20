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尼加拉瓜政府清算異議人士　兩週逾3百人遭剝奪「公民身份」

已經連任總統16年的奧蒂嘉，近年來為了有效箝制國內反對聲浪，開始祭出全新方式：剝奪異議者的公民身份。

By 李昱德  , 台灣英文新聞－特約記者
2023/02/20 16:09
奧蒂嘉總統的支持者, 2月11日在遊行中舉牌支持政府, 將政治犯驅逐出境送往國外 (美聯社) 

奧蒂嘉總統的支持者, 2月11日在遊行中舉牌支持政府, 將政治犯驅逐出境送往國外 (美聯社) 

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 2018年至2021年間，因為時任尼加拉瓜總統的奧蒂嘉（Daniel Ortega）宣佈推行增稅、調降退休金5%的社會福利改革政策，引發全國性的反政府示威，由於抗議激化加上政府鎮壓，導致上百人因此喪生。

已經連任總統16年的奧蒂嘉，近年來為了有效箝制國內反對聲浪，開始祭出全新方式：剝奪異議者的公民身份。

事實上，日前尼加拉瓜政府將多達222名政治犯驅逐出境送到美國，隨即取消他們的公民身份。美聯社報導，這些政治犯雖是應國際社會要求而釋放，但奧蒂嘉剝奪他們公民權之舉，動作之大在西半球實屬罕見，不啻為一項政治陰謀，因而遭國際法專家與人權團體大加撻伐。

上週尼加拉瓜又有94人被定調為「祖國叛徒」，且全部都是長期批評總統與政府的異議人士，其中包括了曾獲西班牙米格爾·德賽凡提斯獎（Cervantes prize）的知名作家拉米雷斯（Sergio Ramírez）、詩人貝利（Gioconda Belli）、天主教會的主教巴埃斯（Silvio Báez），及前外交使節等。

審理此案的上訴法庭法官羅德里奎（Ernesto Rodríguez）表示，這些人犯下了侵害尼加拉瓜人民和平、國家主權、獨立性的犯罪行為，因此剝奪公民權的判決合情合理，同時更將沒收他們在國內的所有資產，而由於這些人大部分皆早已僑居國外，法官更將他們稱為「躲避正義審判的逃亡者」（fugitives of justice）。

其中拉米雷斯曾是執政黨桑迪諾民族解放陣線（Sandinista Party）的成員，並曾任奧蒂嘉第一任任期期間的副總統，不過他在1995年因「奧蒂嘉的獨裁傾向」退黨，並在2021年6月政府開始大規模逮捕異議人士時逃到西班牙，隨後被政府指控煽動仇恨、意圖顛覆政府等罪行。

聯合國人權事務高級專員辦事處（UNHCR）中美辦公室譴責尼加拉瓜政府的作為，要求其立刻停止隨意審判異議人士的行為；分析則指出，任意將異議人士剝奪公民身份的行為，可能會違反國際法。
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