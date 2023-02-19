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俄烏戰爭將屆滿一年、中國推和平協議　各國持保留態度

德國表示他們只會接受俄軍全面撤出烏克蘭，以及歸還所有佔領烏克蘭領土的方案，法國和義大利也表達了類似的看法。除此之外的方案都無法接受。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2023/02/19 15:42
烏克蘭官方推特2022年12月27日的一則推文, 用受困的動物比喻烏克蘭不該遭受戰爭迫害,並稱人類的責任是拯救烏克蘭, 讓俄羅斯（右下圖)...

烏克蘭官方推特2022年12月27日的一則推文, 用受困的動物比喻烏克蘭不該遭受戰爭迫害,並稱人類的責任是拯救烏克蘭, 讓俄羅斯（右下圖)...

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 俄國入侵烏克蘭後，中國無疑是它在國際社會上少數剩下的盟友，並擁有影響俄國決策的能力，而隨著俄烏戰爭即將屆滿一年，中國在此時提出將促成雙方和談，並已開始諮詢其他國家草擬和平協議方案，不過歐美各國對此仍抱持著疑慮。

在慕尼黑安全會議上，中國資深外交官王毅表示，中國將在俄烏戰爭滿一年時積極推動俄國與烏克蘭的和談，同時將與德國、義大利及法國等國進行磋商，希望可以草擬出一份尊重國家主權、領土主權及聯合國憲章的協議，不過他也提及，該協議須考量到俄國對其國家安全的顧慮。

已聽過中國初步提案的外交官認為，目前仍無從得知中國打算如何推動這個和平進程，除此之外，依據中國推動相關和平協議的往例，最後即使成功產出了雙方接受的協議，內容可能也會變得十分空泛，中國甚至還可能趁機將西方國家打為「戰爭頭子」，以獲取開發中國家的支持，過往這招一向十分管用。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則說，中國身為聯合國安理會常任理事國，理應利用其影響力確保和平，德國對中國積極促成和平協議的草擬表達歡迎，不過她也強調，合理的和平協議不應獎賞侵略者，而是真正站在國際法及被侵略者的那方，因此德國只會接受俄軍全面撤出烏克蘭，以及歸還所有佔領烏克蘭領土的方案，法國和義大利也表達了類似的看法。除此之外的方案都無法接受。

《衛報》報導指出，有消息透露烏克蘭希望和平協議能包含部分指定的條文，不過依據國際現勢，最後能達成的最佳結果，大概只會是讓雙方回復到中立狀態中，除此之外，西方國家也須拿捏力度，以避免「南方世界」（Global South）的開發中國家認為西方國家大力援助烏克蘭，只是一次對於武裝侵略上，雙標的展現。

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