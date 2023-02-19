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台灣燈會閉幕式！最後一天從早玩到晚推薦路線　主燈秀登場早早卡位

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/02/19 11:43
台灣燈會閉幕晚會將於今（19日）晚登場。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

台灣燈會閉幕晚會將於今（19日）晚登場。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)2023台灣燈會閉幕晚會將於今（19日）晚登場。

台灣燈會睽違23年回到台北舉辦，超過300件展品橫跨東區至信義區，單日就吸引破百萬人潮湧入參觀，台灣英文新聞記者實地走訪必看作品包含國館主燈、松山文創園區的互動裝置《台北兔給樂》、台北101對面，四季酒店預定地上的《光鑰未來》，另外散布各地的展品更是能帶來小驚喜，即便下著小雨民眾熱情不減，一起來看看介紹影片！

台灣燈會將於今日邁入尾聲，台北市觀傳局表示白天也可以看！國父紀念館的舞台區，將自下午4時30分起至晚間9時30分止，進行精彩表演節目，包含首次在亞洲演出、來自法國的4公尺高發光巨偶「心靈圖騰」，還有阿卡貝拉天團-歐開合唱團、泰雅之聲合唱團獻聲演出，以及傳統台灣樂器搭配鍋碗瓢盆的趣味打擊樂劇、爵士舞蹈見長場面華麗的爵代舞蹈劇場、出神入化扯鈴舞蹈的舞鈴劇場，以及新生代台灣偶像團體原子少年-Ozone展現青春活力。

燈會三大展演舞台「光源舞台」、「未來舞台」及「多元舞台」，閉幕日仍將持續high到最後一刻；下午1時起在「多元舞台」，就有太魯閣族新民謠創作歌手一好·屴夯的演出，晚間9時30分半在「光源舞台」，則有台灣獨樹一格的樂團「生祥樂隊」登場，詳細展演資訊請前往官網

觀傳局推薦，「一日快閃行程」白天可搭乘捷運至國父紀念館站1號出口，沿著光復南路抵達松山文創園區「源展區」，中午可搭捷運至忠孝復興站或忠孝敦化站，前往位於東區商圈的「光展區」，在巷弄中探訪超過40間的藝術入店，並在東區特有的燒啤街（市民大道四段）、鍋物街（敦化南路一段160巷）及名聞遐邇的人文茶街（忠孝東路四段181巷7弄）用餐。下午4點半左右，散步至國父紀念館「中央展區」欣賞精彩的閉幕展演，並觀看2023台灣燈會最後一場「玉兔壯彩」主燈秀。
台灣燈會

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更新時間 : 2023-02-19 11:48 GMT+08:00

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