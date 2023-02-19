【更新】台灣南投鹿谷18日深夜規模5.0顯著有感地震　雲林彰化4級•多地民眾被嚇醒

更新時間: 2023-02-19 01:33
首次發稿: 2023-02-19 00:13
(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣南投縣在18日深夜23時49分左右, 發生規模5.0顯著有感地震, 各地震度如上圖, 許多民眾都被驚醒, 臉書的地震社團有各地網友留言說:
➤23:49地震 台南永康很搖/南投縣鹿谷鄉5.0
➤南投集集很大聲地鳴
➤草屯左右搖晃
➤南投埔里好搖！
➤台南有感
➤彰化也很有感
➤我在雲林 剛剛被晃醒
➤雲林有感 上下搖
➤台中市梧棲也很搖
➤嘉義市搖很久
➤台中有感
➤豐原7樓有感
➤斗六上下晃一下 超大
➤苗栗很搖欸
以下是中央氣象局提供的詳細資訊:
【 第011號 顯著有感地震 地震報告 】
發震時間：112年02月18日23時49分09秒
震央位置：北緯23.7° 東經120.77°
震源深度：18.2公里
芮氏規模：5.0
相對位置：南投縣政府南南東方 23.4 公里 (位於南投縣鹿谷鄉)
各地震度級：
● 南投縣地區最大震度4級
4級：信義鄉、竹山、名間
3級：日月潭、魚池、南投市、玉山、國姓
2級：埔里、奧萬大、合歡山
● 雲林縣地區最大震度4級
4級：草嶺、古坑、斗六市
3級：土庫、四湖、水林
2級：麥寮
● 彰化縣地區最大震度4級
4級：員林
3級：彰化市
2級：二林、大城
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：阿里山、番路、民雄、義竹、太保市
1級：大埔
● 臺中市地區最大震度3級
3級：霧峰
2級：臺中市、梧棲、德基、大甲
1級：烏石坑、梨山
● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：海端
2級：利稻、池上、鹿野
1級：長濱、成功、東河、卑南
● 臺南市地區最大震度3級
3級：佳里
2級：楠西、善化、新化、永康、七股、臺南市
1級：東山
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：花蓮市
2級：紅葉、光復、富里、銅門、鹽寮、西寶、玉里
1級：西林、磯崎、水璉、秀林、太魯閣、和平
● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源
1級：甲仙、六龜、旗山、楠梓
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：鯉魚潭
1級：三義、苗栗市、竹南
● 澎湖縣地區最大震度2級
2級：馬公市
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：南山、澳花、大同、南澳、武塔、牛鬥、冬山
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：關西、五峰、竹東
● 桃園市地區最大震度1級
1級：新屋
● 新北市地區最大震度1級
1級：五分山