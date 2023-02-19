Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【更新】台灣南投鹿谷18日深夜規模5.0顯著有感地震　雲林彰化4級•多地民眾被嚇醒

➤有民眾表示聽到地鳴聲 ➤此次震央在南投縣政府南南東方 23.4 公里 (位於南投縣鹿谷鄉), 震源深度：18.2公里

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/19 01:34
【更新】台灣南投鹿谷18日深夜規模5.0顯著有感地震　雲林彰化4級•多地民眾被嚇醒

更新時間: 2023-02-19 01:33

首次發稿: 2023-02-19 00:13

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣南投縣在18日深夜23時49分左右, 發生規模5.0顯著有感地震, 各地震度如上圖, 許多民眾都被驚醒, 臉書的地震社團有各地網友留言說:

➤23:49地震 台南永康很搖/南投縣鹿谷鄉5.0

➤南投集集很大聲地鳴

➤草屯左右搖晃

➤南投埔里好搖！

➤台南有感

➤彰化也很有感

➤我在雲林 剛剛被晃醒

➤雲林有感 上下搖

➤台中市梧棲也很搖

➤嘉義市搖很久

➤台中有感

➤豐原7樓有感

➤斗六上下晃一下 超大

➤苗栗很搖欸

以下是中央氣象局提供的詳細資訊:

【 第011號 顯著有感地震 地震報告 】
發震時間：112年02月18日23時49分09秒
震央位置：北緯23.7°　東經120.77°
震源深度：18.2公里
芮氏規模：5.0
相對位置：南投縣政府南南東方 23.4 公里 (位於南投縣鹿谷鄉)
各地震度級：
南投縣地區最大震度4級
　4級：信義鄉、竹山、名間
　3級：日月潭、魚池、南投市、玉山、國姓
　2級：埔里、奧萬大、合歡山
雲林縣地區最大震度4級
　4級：草嶺、古坑、斗六市
　3級：土庫、四湖、水林
　2級：麥寮
彰化縣地區最大震度4級
　4級：員林
　3級：彰化市
　2級：二林、大城
● 嘉義縣地區最大震度3級
　3級：阿里山、番路、民雄、義竹、太保市
　1級：大埔
● 臺中市地區最大震度3級
　3級：霧峰
　2級：臺中市、梧棲、德基、大甲
　1級：烏石坑、梨山
● 嘉義市地區最大震度3級
　3級：嘉義市
● 臺東縣地區最大震度3級
　3級：海端
　2級：利稻、池上、鹿野
　1級：長濱、成功、東河、卑南
● 臺南市地區最大震度3級
　3級：佳里
　2級：楠西、善化、新化、永康、七股、臺南市
　1級：東山
● 花蓮縣地區最大震度3級
　3級：花蓮市
　2級：紅葉、光復、富里、銅門、鹽寮、西寶、玉里
　1級：西林、磯崎、水璉、秀林、太魯閣、和平
● 高雄市地區最大震度2級
　2級：桃源
　1級：甲仙、六龜、旗山、楠梓
● 苗栗縣地區最大震度2級
　2級：鯉魚潭
　1級：三義、苗栗市、竹南
● 澎湖縣地區最大震度2級
　2級：馬公市
● 宜蘭縣地區最大震度1級
　1級：南山、澳花、大同、南澳、武塔、牛鬥、冬山
● 新竹縣地區最大震度1級
　1級：關西、五峰、竹東
● 桃園市地區最大震度1級
　1級：新屋
● 新北市地區最大震度1級
　1級：五分山

【更新】台灣南投鹿谷18日深夜規模5.0顯著有感地震　雲林彰化4級•多地民眾被嚇醒
南投
地震
鹿谷鄉
雲林
彰化

相關新聞

【台灣賑土耳其專款】11天破9.1億 首波捐6億助土敘災民
【台灣賑土耳其專款】11天破9.1億 首波捐6億助土敘災民
2023/02/18 18:05
民眾關注北投2/17地震•氣象局: 與大屯山火山活動有關　北市消防局: 已訂定防救應變計畫
民眾關注北投2/17地震•氣象局: 與大屯山火山活動有關　北市消防局: 已訂定防救應變計畫
2023/02/17 17:13
【更新】台灣花蓮秀林鄉2/17上午9點左右接連發生規模4.6與3.9地震　北投也傳3.1地震
【更新】台灣花蓮秀林鄉2/17上午9點左右接連發生規模4.6與3.9地震　北投也傳3.1地震
2023/02/17 10:05
強震震出建物安全問題 土耳其核電隱憂浮上檯面
強震震出建物安全問題 土耳其核電隱憂浮上檯面
2023/02/16 17:38
土耳其強震 為何近萬棟房屋瞬間崩塌？ 矛頭指向豆腐渣工程和貪腐
土耳其強震 為何近萬棟房屋瞬間崩塌？ 矛頭指向豆腐渣工程和貪腐
2023/02/13 12:31

更新時間 : 2023-02-19 02:34 GMT+08:00

最受歡迎

【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
（更新）【陳宗彥涉性招待案】台灣高檢署駁吃案：偵查一年多才結案　 賴清德：誠實為上
（更新）【陳宗彥涉性招待案】台灣高檢署駁吃案：偵查一年多才結案　 賴清德：誠實為上
【更新】台灣花蓮秀林鄉2/17上午9點左右接連發生規模4.6與3.9地震　北投也傳3.1地震
【更新】台灣花蓮秀林鄉2/17上午9點左右接連發生規模4.6與3.9地震　北投也傳3.1地震
拜登任內首見！金融時報：美國國防部資深官員蔡斯17日已抵台灣
拜登任內首見！金融時報：美國國防部資深官員蔡斯17日已抵台灣
民眾關注北投2/17地震•氣象局: 與大屯山火山活動有關　北市消防局: 已訂定防救應變計畫
民眾關注北投2/17地震•氣象局: 與大屯山火山活動有關　北市消防局: 已訂定防救應變計畫
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【台灣賑土耳其專款】11天破9.1億 首波捐6億助土敘災民
【台灣賑土耳其專款】11天破9.1億 首波捐6億助土敘災民
Disney+韓劇「地下菁英」第二季上線　孫錫久存在感爆發、李東輝成劇情反轉關鍵
Disney+韓劇「地下菁英」第二季上線　孫錫久存在感爆發、李東輝成劇情反轉關鍵
台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳 晚餐吃BUFFET即贈「爆膏麵包蟹」
台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳 晚餐吃BUFFET即贈「爆膏麵包蟹」