【更新】台灣南投鹿谷18日深夜規模5.0顯著有感地震　雲林彰化4級•多地民眾被嚇醒

更新時間: 2023-02-19 01:33

首次發稿: 2023-02-19 00:13

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣南投縣在18日深夜23時49分左右, 發生規模5.0顯著有感地震, 各地震度如上圖, 許多民眾都被驚醒, 臉書的地震社團有各地網友留言說:

➤23:49地震 台南永康很搖/南投縣鹿谷鄉5.0

➤南投集集很大聲地鳴

➤草屯左右搖晃

➤南投埔里好搖！

➤台南有感

➤彰化也很有感

➤我在雲林 剛剛被晃醒

➤雲林有感 上下搖

➤台中市梧棲也很搖

➤嘉義市搖很久

➤台中有感

➤豐原7樓有感

➤斗六上下晃一下 超大

➤苗栗很搖欸

以下是中央氣象局提供的詳細資訊:

【 第011號 顯著有感地震 地震報告 】

發震時間：112年02月18日23時49分09秒

震央位置：北緯23.7° 東經120.77°

震源深度：18.2公里

芮氏規模：5.0

相對位置：南投縣政府南南東方 23.4 公里 (位於南投縣鹿谷鄉)

各地震度級：

● 南投縣地區最大震度4級

4級：信義鄉、竹山、名間

3級：日月潭、魚池、南投市、玉山、國姓

2級：埔里、奧萬大、合歡山

● 雲林縣地區最大震度4級

4級：草嶺、古坑、斗六市

3級：土庫、四湖、水林

2級：麥寮

● 彰化縣地區最大震度4級

4級：員林

3級：彰化市

2級：二林、大城

● 嘉義縣地區最大震度3級

3級：阿里山、番路、民雄、義竹、太保市

1級：大埔

● 臺中市地區最大震度3級

3級：霧峰

2級：臺中市、梧棲、德基、大甲

1級：烏石坑、梨山

● 嘉義市地區最大震度3級

3級：嘉義市

● 臺東縣地區最大震度3級

3級：海端

2級：利稻、池上、鹿野

1級：長濱、成功、東河、卑南

● 臺南市地區最大震度3級

3級：佳里

2級：楠西、善化、新化、永康、七股、臺南市

1級：東山

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：花蓮市

2級：紅葉、光復、富里、銅門、鹽寮、西寶、玉里

1級：西林、磯崎、水璉、秀林、太魯閣、和平

● 高雄市地區最大震度2級

2級：桃源

1級：甲仙、六龜、旗山、楠梓

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：鯉魚潭

1級：三義、苗栗市、竹南

● 澎湖縣地區最大震度2級

2級：馬公市

● 宜蘭縣地區最大震度1級

1級：南山、澳花、大同、南澳、武塔、牛鬥、冬山

● 新竹縣地區最大震度1級

1級：關西、五峰、竹東

● 桃園市地區最大震度1級

1級：新屋

● 新北市地區最大震度1級

1級：五分山