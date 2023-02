【你看不到我】偽裝成民營火車 俄國總統普丁搭「裝甲列車」隱匿行蹤

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)俄烏戰爭開打後,俄國總統普丁(Vladimir Putin)更是神龍見首不見尾,媒體報導,為了安全考量,他多以裝甲列車穿梭全國,讓人難以探其行蹤。

每日電訊報報導,這列特製裝甲列車,紅灰色的外觀看起來平淡無奇,其實大有學問,內有總統臥房與書房車廂、隨扈車廂、精密通訊設備車廂等,由於設備繁多,重量比一般火車重,故車軸配置較一般客車多,車頭推動引擎也不只一台。

這造價約美金1,350萬元(新台幣4.1億元)的普丁專車,讓他可優遊於各處私人行宮,其中一處位在莫斯科與聖彼得堡之間的瓦爾代(Valday),據稱是他最鍾愛的豪華湖邊度假行館。

為了普丁個人享用,還特別建造了秘密鐵路與車站,從衛星照片可一窺端倪。如位在黑海岸索契(Sochi)附近的夏宮、莫斯科外郊新奧加廖沃(Novo-Ogaryovo)的官邸,都有秘密火車站。

據稱,普丁深信搭火車要比搭飛機安全多了,畢竟飛機容易被追蹤,還可能被擊落。北韓領導人金正恩,據信也是私人列車的愛用者,全國各地都有金氏王朝專屬火車站。

