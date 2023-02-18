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【你看不到我】偽裝成民營火車 俄國總統普丁搭「裝甲列車」隱匿行蹤

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/18 17:57
德國普丁花車（圖／美聯社）  

德國普丁花車（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭開打後，俄國總統普丁（Vladimir Putin）更是神龍見首不見尾，媒體報導，為了安全考量，他多以裝甲列車穿梭全國，讓人難以探其行蹤。

每日電訊報報導，這列特製裝甲列車，紅灰色的外觀看起來平淡無奇，其實大有學問，內有總統臥房與書房車廂、隨扈車廂、精密通訊設備車廂等，由於設備繁多，重量比一般火車重，故車軸配置較一般客車多，車頭推動引擎也不只一台。

這造價約美金1,350萬元（新台幣4.1億元）的普丁專車，讓他可優遊於各處私人行宮，其中一處位在莫斯科與聖彼得堡之間的瓦爾代（Valday），據稱是他最鍾愛的豪華湖邊度假行館。

為了普丁個人享用，還特別建造了秘密鐵路與車站，從衛星照片可一窺端倪。如位在黑海岸索契（Sochi）附近的夏宮、莫斯科外郊新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）的官邸，都有秘密火車站。

據稱，普丁深信搭火車要比搭飛機安全多了，畢竟飛機容易被追蹤，還可能被擊落。北韓領導人金正恩，據信也是私人列車的愛用者，全國各地都有金氏王朝專屬火車站。

【你看不到我】偽裝成民營火車 俄國總統普丁搭「裝甲列車」隱匿行蹤
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