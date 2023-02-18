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新北FRC聯盟7校142生赴美加拚區賽　19日國際捐軟體助師培

FIRST Robotics Competition機器人世界區賽授旗暨產學捐贈儀式

By 台灣英文新聞
2023/02/18 17:16
新北市7所高中142師生赴美、加地區參與FIRST Robotics Competition機器人世界區賽(以下簡稱FRC競賽)授旗大合照...

新北市7所高中142師生赴美、加地區參與FIRST Robotics Competition機器人世界區賽(以下簡稱FRC競賽)授旗大合照...

二月底起新北市7所高中142師生將分別赴美國矽谷、夏威夷、紐約及加拿大地區參與FIRST Robotics Competition機器人世界區賽(以下簡稱FRC競賽)。教育局今（18）日於舉辦授旗儀式暨明日國際實業有限公司FRC產學捐贈儀式，共8所學校無償獲贈相關軟體各40套及師資訓練，總市值上億元，擴大機器人及科技教育能量。

教育局長張明文表示，FRC競賽是國際最高等級機器人賽事，深受麻省理工、哈佛等頂尖大學的青睞，期勉安康高中、板橋高中、恆毅高中、崇光高中、格致高中、南山高中及石碇高中參賽師生，發揮跨域素養，整合程式設計、數據分析、機械設計及製作、策略分析、行銷公關、商業營運及外語能力，以團隊合作精神，為臺灣爭光，促進國際交流。

19日國際實業有限公司捐贈IronCAD及SprutCAM軟體及培訓師資，提升學生CAD/CAM電腦輔助設計與加工等技能，讓新北FRC聯盟能蓄積潛力，為挺進四月休士頓世界冠軍賽而準備。對此，總經理林耀贊表示，FRC競賽內涵不僅限於提升科技知識和實作能力，實戰經驗對於學生未來求學、職涯都加分，也是當前產業界所需的職能。本次能擔任新北教育的後盾，期待學子一起過關斬將、爭取榮耀。

新北FRC聯盟於區賽前，善用機會與當地隊伍交流，南山高中與夏威夷伊奧拉尼學校；安康高中、崇光高中與夏威夷聖路易斯高中；板橋高中與美國戴維斯高中；恆毅高中、格致高中與紐約梅德福高中等校交流。並與國外隊伍共組聯盟參加區賽，於賽事中相互協力。新北高中生用英語溝通、以機器人進行國際交流，拓展師生視野。

代表接受局長授旗的安康高中學生呂家鈞表示，能夠前往夏威夷與美國、日本、新加坡隊伍交流，在場上一同較勁、學習，是高中生涯最好的體驗，希望所有隊伍都能在比賽中脫穎而出，打進休士頓決賽，為國爭光。

另外，今天也是世界穿山甲日，板橋高中FRC7709隊長王婯穎表示，因隊徽為穿山甲，學校除推廣臺灣特有種中華穿山甲的保育成果外，更將團隊自創設計的中華穿山甲文創商品，帶至美國區賽會場，讓國際看見臺灣在穿山甲保育上的努力。

教育局表示，新北市自109學年率全國之先推動FRC競賽扎根計畫，鼓勵各校研究、參賽，未來將積極邀請國際隊伍交流，共同規劃課程，讓新北市成為臺灣培養國際機器人的人才基地，培育世界級頂尖人才。

新北FRC聯盟7校142生赴美加拚區賽　19日國際捐軟體助師培

FRC競賽參賽學生齊聚討論機器人的設計理念、結構、功能。(照片由新北市教育局提供)

新北FRC聯盟7校142生赴美加拚區賽　19日國際捐軟體助師培

新北市教育局長張明文於授旗時表示，期勉參賽師生，發揮跨域素養，整合多元能力，以團隊合作精神，為臺灣爭光，促進國際交流。(照片由新北市教育局提供)

新北FRC聯盟7校142生赴美加拚區賽　19日國際捐軟體助師培

FIRST Robotics Competition機器人世界區賽授旗會場展示各校機器人。(照片由新北市教育局提供)

更新時間 : 2023-02-18 17:30 GMT+08:00

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