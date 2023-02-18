傳承泰雅文化！新北首座泰雅原民家屋落成　德拉楠實小打造微型部落

新北市德拉楠民族實驗小學於今(18)日舉辦泰雅家 屋落成啟用典禮，為新北市第一間擁有泰雅原住民家屋的學校。 啟用儀式採泰雅族傳統祭儀進行， 透過種植泰雅族人生活中最重要的赤楊木、苧麻與打那， 象徵泰雅族文化知識從德拉楠開始傳承永續；並安排lmuhuw吟 唱與祈福向祖靈傳遞家屋落成的訊息，祈求學校校務順利推展， 期盼德拉楠的孩子能透過家屋傳承泰雅文化。

教育局長張明文表示，德拉楠實小是新北市第一所原住民實驗學校， 110學年度轉型為學校型態實驗教育， 致力系統性規劃與傳承部落文化與知識體系， 此次透過興建傳統的泰雅家屋，提供學生民族教育的學習場域， 讓學生能沉浸在泰雅傳統文化中進行學習。此外， 開放式的空間更讓學校與部落社區緊密連結，與社區、耆老、 族人們攜手傳承德拉楠部落文化。

德拉楠實小校長梁淑媛提到，學校雖然位處烏來區的泰雅族原鄉， 但學校民族教育課程皆在普通教室上課， 需要透過圖片或影片等素材幫助孩子想像和理解傳統文化， 缺乏如臨現場的感受， 因此申請教育部國教署營造原住民族文化學習場域計畫， 在學校生態池空地旁，搭建傳統泰雅家屋， 希望藉著重塑過去部落的生活型態， 讓孩子能體會原住民族歷史生活，傳承泰雅文化。 而在搭建家屋的過程中，老師帶著學生一同參與， 親手搭建和種植原民植物，從點點滴滴中增加孩子們的文化認同， 未來學校也會持續研發與推動以泰雅家屋為中心課程， 豐富學生的學習內容及生活經驗。

五年級的簡子清同學擔任這次的泰雅家屋的小小導覽員， 侃侃而談的導覽令人印象深刻。簡同學表示， 練習導覽的過程對自己的文化有了更深一層的認識， 例如利用火煙薰方式來防治家屋木頭及竹子腐爛，保存30年沒有問 題；以綁藤方式連接建築，暨牢固又環保， 讓家屋是個會呼吸的房子，冬暖夏涼，實在佩服祖先的智慧。

還有部落耆老王軍二也表示，家屋可說是部落的精神象徵， 學校這次興建泰雅家屋與獵寮，並在周邊種植苧麻等作物， 走進家屋裡則能看到熟悉的竹木床、三灶石、獵具及背籃等擺設， 整個環境就像過去記憶中的部落， 相信學校的孩子們一定能透過家屋，更了解傳統的泰雅文化。

教育局另補充，除了硬體的原住民族文化場域的設置， 新北市也積極推展原住民族語言及文化。在語言傳承方面， 新北市領先全國首創族語教師認證輔導班及資深族語教師獎勵制度， 鼓勵族語教師持續留在新北市服務，讓原住民學子能夠學習母語； 在文化推廣的方面，除了10所原住民重點學校外，更增加11所原 住民特色學校，積極辦理太陽計畫， 並持續辦理原住民文化列車講座，透過講師巡迴宣講， 讓都會區的學生進一步認識與瞭解原住民族文化， 期待未來能透過原住民族師資、課程、文化的培力， 落實族語教師的教學深化與經驗傳承，讓新北的原力崛起， 將原住民族文化讓全民認識與瞭解，以達到全民原教。

泰雅家屋落成是學校與部落的大事。（照片由新北市教育局提供）

德拉楠泰雅家屋內部有竹木床、三灶石等傳統擺設。（照片由新北市教育局提供）