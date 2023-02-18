傳承泰雅文化！新北首座泰雅原民家屋落成　德拉楠實小打造微型部落

新北市德拉楠民族實驗小學於今(18)日舉辦泰雅家屋落成啟用典禮，為新北市第一間擁有泰雅原住民家屋的學校。啟用儀式採泰雅族傳統祭儀進行，透過種植泰雅族人生活中最重要的赤楊木、苧麻與打那，象徵泰雅族文化知識從德拉楠開始傳承永續；並安排lmuhuw吟唱與祈福向祖靈傳遞家屋落成的訊息，祈求學校校務順利推展，期盼德拉楠的孩子能透過家屋傳承泰雅文化。
教育局長張明文表示，德拉楠實小是新北市第一所原住民實驗學校，110學年度轉型為學校型態實驗教育，致力系統性規劃與傳承部落文化與知識體系，此次透過興建傳統的泰雅家屋，提供學生民族教育的學習場域，讓學生能沉浸在泰雅傳統文化中進行學習。此外，開放式的空間更讓學校與部落社區緊密連結，與社區、耆老、族人們攜手傳承德拉楠部落文化。
德拉楠實小校長梁淑媛提到，學校雖然位處烏來區的泰雅族原鄉，但學校民族教育課程皆在普通教室上課，需要透過圖片或影片等素材幫助孩子想像和理解傳統文化，缺乏如臨現場的感受，因此申請教育部國教署營造原住民族文化學習場域計畫，在學校生態池空地旁，搭建傳統泰雅家屋，希望藉著重塑過去部落的生活型態，讓孩子能體會原住民族歷史生活，傳承泰雅文化。而在搭建家屋的過程中，老師帶著學生一同參與，親手搭建和種植原民植物，從點點滴滴中增加孩子們的文化認同，未來學校也會持續研發與推動以泰雅家屋為中心課程，豐富學生的學習內容及生活經驗。
五年級的簡子清同學擔任這次的泰雅家屋的小小導覽員，侃侃而談的導覽令人印象深刻。簡同學表示，練習導覽的過程對自己的文化有了更深一層的認識，例如利用火煙薰方式來防治家屋木頭及竹子腐爛，保存30年沒有問題；以綁藤方式連接建築，暨牢固又環保，讓家屋是個會呼吸的房子，冬暖夏涼，實在佩服祖先的智慧。
還有部落耆老王軍二也表示，家屋可說是部落的精神象徵，學校這次興建泰雅家屋與獵寮，並在周邊種植苧麻等作物，走進家屋裡則能看到熟悉的竹木床、三灶石、獵具及背籃等擺設，整個環境就像過去記憶中的部落，相信學校的孩子們一定能透過家屋，更了解傳統的泰雅文化。
教育局另補充，除了硬體的原住民族文化場域的設置，新北市也積極推展原住民族語言及文化。在語言傳承方面，新北市領先全國首創族語教師認證輔導班及資深族語教師獎勵制度，鼓勵族語教師持續留在新北市服務，讓原住民學子能夠學習母語；在文化推廣的方面，除了10所原住民重點學校外，更增加11所原住民特色學校，積極辦理太陽計畫，並持續辦理原住民文化列車講座，透過講師巡迴宣講，讓都會區的學生進一步認識與瞭解原住民族文化，期待未來能透過原住民族師資、課程、文化的培力，落實族語教師的教學深化與經驗傳承，讓新北的原力崛起，將原住民族文化讓全民認識與瞭解，以達到全民原教。
泰雅家屋落成是學校與部落的大事。（照片由新北市教育局提供）
德拉楠泰雅家屋內部有竹木床、三灶石等傳統擺設。（照片由新北市教育局提供）