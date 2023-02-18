臺港攜手碰撞新「港覺」　《歹勢 打攪晒》3月3日起央廣YT上架

由中央廣播電臺全新企劃， 首次與香港影視製作團隊合作的華粵雙語跨媒體實境影音節目《歹勢 打攪晒》，節目名稱結合臺灣台語和粵語， 透過在臺港人曾志豪好奇的眼睛， 看臺灣人習以為常的生活中隱藏無限精彩的篇章，5集節目將於3月 3日起陸續上架播出，央廣17日於節目拍攝場景之一「 小島慢遊」舉行放映會暨記者會。

央廣董事長賴秀如上台分享合作緣起時表示， 央廣能有機會製播此跨平台、多語種、 不同於以往風格的快節奏節目，是一種幸運也是一種突破， 很高興能促成此次合作，因為她相信，透過新移民的視角看臺灣， 會有助於臺灣更認識自己，未來節目播出後， 將繼續走入校園及社會，開啟更多臺灣與香港的對話， 傾聽在臺港人的心聲。

擔任主持人曾志豪在記者會上也與節目受訪者和臺港KOL進行互動對答 ，分享拍攝時印象最深刻的事以及香港人在臺灣生活的心得。《 農夫篇》的受訪者賴青松說，離鄉背井的人背後都有一個故事， 在農田留下的人與來臺的香港移民很像，藉由這次拍攝， 也讓他有機會與都市人接觸，得到許多反思。《自行車篇》的受訪者 Adelaide分享香港人習慣在郊外騎車， 來到臺灣能在城市裡騎車是件很幸福的事。

香港填詞人、 電影編劇及導演潘源良出席記者會，他形容曾志豪在節目中「 搵命搏（拼了命）」，幕後團隊非常專業， 希望日後訓練更多年輕人接班。

臺灣香港協會理事長的桑普也在記者會上表示，臺灣有自由， 有安全感、也有機會讓人覺得有尊嚴， 當他看到影片每一個環節都能與臺灣緊密扣連，讓人很感動。

央廣表示，曾是香港著名電台、電視節目主持人，曾志豪於2021年6月以專 才身分移居臺灣，作為臺灣的新移民，在這系列節目中， 曾志豪一下子挑戰花蓮公路單車比賽，一下子又和大家唱起卡啦OK ，甚至還扛起沙包，感受臺灣人考清潔隊難度之高， 觀眾只要跟著他的腳步，就能看見臺港文化碰撞出的美麗火花， 進而促進臺港族群的交流與理解。曾志豪說，重操舊業的感覺很好， 希望節目能讓臺灣觀眾瞭解香港人如何融入當地、貢獻社會。 同時也想做一塊「敲門磚」， 讓臺灣媒體瞭解香港傳媒人的製作水準，很多傳媒人都有熱誠， 只是欠缺一個機會。

節目製作人陸燕玲表示， 製作團隊包括港臺不同年代員工，很高興可以在臺灣相聚一起合作， 讓他們在香港電台培養的養份在臺灣延續。導演易詠欣則說， 雖然過去臺灣、香港在影劇方面的合作不少，但就她所知， 臺港合製的實境節目相當少見，希望如此難得且用心製作的節目， 觀眾朋友千萬不要錯過。

《歹勢 打攪晒》華粵雙語跨媒體實境影音節目將自3月3日起， 每星期五晚上9時於中央廣播電臺YouTube頻道、歹勢打攪晒 Facebook粉絲專頁首播。5集節目主題分別為《 清潔隊員篇》、《農夫篇》、《咖啡店篇》、《夜市／市集篇》， 以及《自行車篇》。此外，為讓聽網友進一步瞭解節目主題， 曾志豪將繼續在央廣錄製Podcast，邀請來自臺灣、 香港的嘉賓就每一集主題進行更深入的討論， 節目詳情請密切注意歹勢打攪晒 Facebook專頁。

《歹勢 打攪晒》記者會出席貴賓及臺港工作人員合影留念。（照片由央廣提供）