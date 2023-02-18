臺港攜手碰撞新「港覺」　《歹勢 打攪晒》3月3日起央廣YT上架

由中央廣播電臺全新企劃，首次與香港影視製作團隊合作的華粵雙語跨媒體實境影音節目《歹勢 打攪晒》，節目名稱結合臺灣台語和粵語，透過在臺港人曾志豪好奇的眼睛，看臺灣人習以為常的生活中隱藏無限精彩的篇章，5集節目將於3月3日起陸續上架播出，央廣17日於節目拍攝場景之一「小島慢遊」舉行放映會暨記者會。
央廣董事長賴秀如上台分享合作緣起時表示，央廣能有機會製播此跨平台、多語種、不同於以往風格的快節奏節目，是一種幸運也是一種突破，很高興能促成此次合作，因為她相信，透過新移民的視角看臺灣，會有助於臺灣更認識自己，未來節目播出後，將繼續走入校園及社會，開啟更多臺灣與香港的對話，傾聽在臺港人的心聲。
擔任主持人曾志豪在記者會上也與節目受訪者和臺港KOL進行互動對答，分享拍攝時印象最深刻的事以及香港人在臺灣生活的心得。《農夫篇》的受訪者賴青松說，離鄉背井的人背後都有一個故事，在農田留下的人與來臺的香港移民很像，藉由這次拍攝，也讓他有機會與都市人接觸，得到許多反思。《自行車篇》的受訪者Adelaide分享香港人習慣在郊外騎車，來到臺灣能在城市裡騎車是件很幸福的事。
香港填詞人、電影編劇及導演潘源良出席記者會，他形容曾志豪在節目中「搵命搏（拼了命）」，幕後團隊非常專業，希望日後訓練更多年輕人接班。
臺灣香港協會理事長的桑普也在記者會上表示，臺灣有自由，有安全感、也有機會讓人覺得有尊嚴，當他看到影片每一個環節都能與臺灣緊密扣連，讓人很感動。
央廣表示，曾是香港著名電台、電視節目主持人，曾志豪於2021年6月以專才身分移居臺灣，作為臺灣的新移民，在這系列節目中，曾志豪一下子挑戰花蓮公路單車比賽，一下子又和大家唱起卡啦OK，甚至還扛起沙包，感受臺灣人考清潔隊難度之高，觀眾只要跟著他的腳步，就能看見臺港文化碰撞出的美麗火花，進而促進臺港族群的交流與理解。曾志豪說，重操舊業的感覺很好，希望節目能讓臺灣觀眾瞭解香港人如何融入當地、貢獻社會。同時也想做一塊「敲門磚」，讓臺灣媒體瞭解香港傳媒人的製作水準，很多傳媒人都有熱誠，只是欠缺一個機會。
節目製作人陸燕玲表示，製作團隊包括港臺不同年代員工，很高興可以在臺灣相聚一起合作，讓他們在香港電台培養的養份在臺灣延續。導演易詠欣則說，雖然過去臺灣、香港在影劇方面的合作不少，但就她所知，臺港合製的實境節目相當少見，希望如此難得且用心製作的節目，觀眾朋友千萬不要錯過。
《歹勢 打攪晒》華粵雙語跨媒體實境影音節目將自3月3日起，每星期五晚上9時於中央廣播電臺YouTube頻道、歹勢打攪晒Facebook粉絲專頁首播。5集節目主題分別為《清潔隊員篇》、《農夫篇》、《咖啡店篇》、《夜市／市集篇》，以及《自行車篇》。此外，為讓聽網友進一步瞭解節目主題，曾志豪將繼續在央廣錄製Podcast，邀請來自臺灣、香港的嘉賓就每一集主題進行更深入的討論，節目詳情請密切注意歹勢打攪晒 Facebook專頁。
《歹勢 打攪晒》記者會出席貴賓及臺港工作人員合影留念。（照片由央廣提供）