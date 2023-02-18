用行動守護我們的陸地與海洋　2023 台灣生物多樣性獎熱烈報名中

生物多樣性是目前許多永續發展課題的解答， 為呼應國際生物多樣性發展趨勢，並鼓勵各界重視生物多樣性議題， 台灣企業永續獎執行委員會首次舉辦的「2023台灣生物多樣性獎 」，表揚在實踐生物多樣性實務上具卓越成果及貢獻的公私部門， 頒獎典禮定於國際生物多樣性日5月22日結合首屆「 台灣生物多樣性論壇」辦理頒獎典禮， 以彰顯台灣各界連結合作夥伴加速實現人與自然和諧處的豐碩成果。 評選活動自即日起開放受理報名，歡迎各界踴躍報名響應。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使表示聯合國第 15 屆生物多樣性大會（CBD COP15）達成歷史性全球協議「昆明-蒙特利爾協議」，有19 0多個國家同意，要在2030年讓全球30%陸地及海域的面積得 到保護(30x30目標)，會議上並通過《 昆明－蒙特婁全球生物多樣性綱要》明確列出2030年的23項短 期行動目標，當中「目標15」 鼓勵企業應評估與揭露其對於地方性和全球性生物多樣性之依賴與衝 擊，以確保企業於開採、生產、採購、供應鏈、利用、處置過程中， 完全符合永續發展；「生物多樣性目標」將是繼《巴黎協定》「 溫室氣體減排」目標後，各國政府及企業所要積極面臨之新課題。

簡大使進一步表示， 期望透過獎項提高公私部門對生物多樣性議題之關注， 並促使企業積極參與「自然相關財務揭露 (Task Force on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)」、「科學基礎目標網絡 (Science Based Targets Network, SBTN) 」及「自然行動 100 (Nature Action 100) 」等國際倡議，公開揭露對生物多樣性的依賴與衝擊資訊， 加強與利害關係人對話， 凝聚社會大眾對於生物多樣性之願景和共識， 並透過實際保育及教育有效作為，共同守護台灣在地生態。

本屆「台灣生物多樣性獎」計有四大評選構面，分別為「 組織與生物多樣性之關聯性」、「 促進生物多樣性之策略與創新作為」、「 運用生態系統服務之計畫案例」及「 提升生物多樣性之實踐績效與影響」。 台灣生物多樣性獎不僅可提升組織聲譽及成就品牌， 更成為未來投資方選擇投資機構的參考。 主辦單位誠摯邀約各界踴躍報名樹立生物多樣性標竿典範， 相關評選辦法及活動詳情，敬請查詢官網( https://tcsaward.org.tw/)。 台灣企業永續獎執行委員會洽詢電話：（02）2769-8968 分機101。