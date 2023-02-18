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巴拉圭與台灣「命運共同體」 巴國總統阿布鐸：繼任者若與台斷交是「歷史錯誤」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/18 16:39
巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）及第一夫人席凡娜（H.E. Silvana Lopez Moreira de...

巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）及第一夫人席凡娜（H.E. Silvana Lopez Moreira de... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）巴拉圭總統阿布鐸伉儷來台進行國是訪問，阿布鐸今（18）日表示，該國4月總統大選不影響與台灣逾65年邦誼，若下屆總統選擇與台灣斷交，將是「一個歷史性的錯誤」。

阿布鐸（Mario Abdo Benítez）與第一夫人席凡娜（H.E. Silvana López Moreira de Abdo）今（18）日與媒體舉辦茶敘。阿布鐸於致詞中表示，在任期間與台灣深化雙邊合作夥伴關係，在醫衛、乾淨能源、電動車、教育文化、婦女賦權、肉品銷台、投資貿易等領域皆成果豐碩。

即將於4月卸任的阿布鐸也表示，盼台巴兩國65年的情誼及夥伴關係能沿續下去，被問及反對派總統候選人艾勒格雷（Efraín Alegre）表態當選交與中國建交，他強調「巴拉圭跟台灣可謂命運共同體」，任何繼任者選擇外交轉向，都是「不理智且冒失的」，此等「誤判」將會「損害巴拉圭的國家利益」。

此外他也提及，總統候選人選舉期間的政治語言在執政後未必相同，台巴堅實的雙邊關係是建立在雙邊不斷深化的經貿、文化合作基礎上。

席凡娜此行也出席15日舉行的女力拉美加論壇，她指出，巴拉圭第一夫人辦公室與台灣合作的計畫主要有4大項，分別為孩童、文化、志工及女性賦權。

在女性賦權部分成果遠超預期，原計畫目標為幫助20個地區近千名女性，最終有74個地區逾10萬名女性受惠，席凡娜表示，「該計畫已成重點，確信會繼續推動」。

此外，志工計畫是她曾面臨的最大挑戰，一因巴國過去沒有志工相關意識，二因新冠疫情，使得推行此志工困難重重。她感佩台灣的志工文化以及志工展現慷慨服務精神，並相信這與女性賦權計畫，都是她在第一夫人辦公室時留下的重要資產。
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更新時間 : 2023-02-18 17:29 GMT+08:00

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