2/18台灣新增COVID案例 本土14,795、死亡55

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增15,094例COVID-19確定病例，分別為14,795例本土個案及299例境外移入；另確診個案中新增55例死亡(其中1例為境外移入個案)。

指揮中心表示，今日新增之14,795例本土病例，為6,704例男性、8,086例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,581例)，臺中市(1,815例)，桃園市(1,764例)，高雄市(1,761例)，臺南市(1,362例)，臺北市(1,313例)，彰化縣(720例)，新竹縣(471例)，屏東縣(408例)，雲林縣(363例)，宜蘭縣(354例)，苗栗縣(310例)，新竹市(304例)，南投縣(249例)，花蓮縣(240例)，基隆市(235例)，嘉義縣(229例)，嘉義市(125例)，臺東縣(99例)，金門縣(56例)，澎湖縣(30例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為33例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、37例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心說明，今日新增299例境外移入個案中，為116例男性、183例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月18日至2月16日。

指揮中心統計，自 2020年起國內 COVID-19累計 9,909,368例確診、17,452例死亡。