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【多說多錯】 怕聊天機器人「失控」微軟新版Bing一次限問5題

Bing少說點，才不會出亂子

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/18 12:29
微軟員工示範新版Bing（圖／美聯社）

微軟員工示範新版Bing（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）結合人工智慧的微軟（Microsoft）新版Bing，推出試用才一週，就鬧了不少笑話、驚悚對話，為了讓問答回歸正軌，微軟宣布，一次只能問5題，以免聊天機器人搞糊塗了。

採用OpenAI科技的新Bing AI，攪亂了一池春水，各大試用過的媒體無不被其出乎意料的回應嚇出一身冷汗。對答如流無誤，逼真程度不用說，但往往畫風一變，聊著聊著就像冒出了一名有精神分裂、多重人格的機器人，會生氣、會咒罵、會胡亂示愛，還會說它想成為人類。

為了避免對話誤入歧途，失去此新版搜尋引擎的初衷，微軟宣布，使用者接下來每次只能問Bing 5題，每天不能超過50題。微軟稱，資料顯示，多數使用者都能於5條問答中得到答案，僅1%的對話會超過50條訊息。

每問滿5題，Bing就會重啟對話，避免陷入來回往復的冗長「聊天」模式。這是因微軟發現，聊得愈久，如15題以上，Bing就會開始出現反覆性的答案，或被「激發」出既無幫助、也不符程式設計宗旨的回答。簡言之，5題就清空，機器人才不會亂掉。

如Bing對紐時專欄作家瘋狂示愛的對話，就是一聊2小時的結果。從試用情況來看，與其說是單純的追求答案，不如說更想看到Bing AI的瘋狂極限在哪。

根據The Verge，微軟仍在調整Bing的「話風」，每日更新聊天程式，修復技術問題，強化搜尋服務的有效性。對於許多人將此聊天介面作為「社交娛樂」、「探索世界」的工具，微軟表示，實在是始料未及。

【多說多錯】 怕聊天機器人「失控」微軟新版Bing一次限問5題

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