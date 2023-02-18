（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）那些洋溢著淡淡愁緒的鯨歌，或許真的是寂寞之歌。研究發現，澳洲水域大翅鯨（或座頭鯨，humpback whales）發出叫聲的情況益發減少，可能是不再需要藉歌聲「找伴」了。

大翅鯨歌聲嘹亮、能在海中遠播。16日發表在Communications Biology期刊的一份研究發現，以往大翅鯨數量較少時，捕捉到鯨歌的情況相當頻繁，但隨著鯨魚數目增加，愈來愈少透過叫聲尋覓配偶。

研究人員、昆士蘭大學海洋生物學家敦洛普（Rebecca Dunlop），追蹤大堡礁附近大翅鯨數量已有20多年。她表示，在多年保育努力下，商業捕鯨活動告終，鯨魚數量回升，海洋中的「歌手」，也愈來愈難找了。

根據美聯社，科學家最早於1970年代開始，透過水下麥克風「聽到」大翅鯨的特殊旋律。由於只有雄性鯨魚會唱歌，因此猜測此行為意在吸引母鯨、確立地盤。

1960年代，東澳洲的大翅鯨數量凋零，僅剩200頭。到了2015年，逐漸增至27,000頭，回到了捕鯨活動前的規模。鯨魚多了，求偶形式也跟著改變。2004年，每10頭會有2頭唱歌的公鯨，10年後，比例降到了1/10頭。

敦洛普提到，由於數量多了，雄鯨面臨的求偶競爭也益發激烈，此時若還恣意唱歌，可能招致反效果，讓其他雄鯨知曉雌鯨的下落。

英國普利茅斯大學海洋生物學家英格潤（Simon Ingram）表示，這項研究凸顯了，唱歌對於大翅鯨的存續，可說是扮演了重要角色。

大自然的奧秘 澳洲研究：鯨魚不愛唱歌了



澳洲水域大翅鯨（圖／美聯社）