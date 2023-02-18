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【佳士得倫敦晚拍預展】塞尚3億名畫台灣展出　畢卡索大作16年升值6倍

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/02/18 09:57
「20及21世紀藝術：倫敦晚間拍賣」連續九年來台舉辦預展，可見台灣藏家重要性。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

「20及21世紀藝術：倫敦晚間拍賣」連續九年來台舉辦預展，可見台灣藏家重要性。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）國際拍賣公司佳士得將於2月28日舉行倫敦晚拍，並已於台北舉行預展讓藏家一睹為快，法國後印象派畫家Paul Cezanne、比利時超現實主義畫家Rene Magritte預估將拍出好成績。

「20及21世紀藝術：倫敦晚間拍賣」將有77件作品，其中最受注意的作品為Pablo Picasso於1956年創作的「搖椅上的女人」（Femme dans un rocking-chair），估價為1,500萬英鎊（約新台幣5.4億元），畫的是他的第二任妻子賈桂琳，該作在16年內升值6倍，從2007年的248萬到現在1,500萬。

佳士得表示，此次預展從77件作品中挑選6件來台，上週甫於香港展出，已連續9年預展都會登台，選件對準台灣藏家口味，足見其重要性，台灣預展於16日結束後，作品將全數運回倫敦，並於22日開展至28日開拍。

此次預展六件作品分別來自Paul Cezanne、法國印象派Paul Gauguin、弗洛伊德孫子Lucian Freud、德國抽象派Gerhard Richter、劉野、比利時超現實主義畫家René Magritte。

Cezanne《艾克斯北邊的維登運河鎮》估價為600萬至900萬英鎊，為此次來台展品最高價；緊追在後的則是Magritte《閃電的面具》，預估將於300萬至500萬落槌；中國藝術家《神女》也估計將來到80萬至120萬，是此次預展裡唯一的亞洲藝術家。
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更新時間 : 2023-02-18 11:49 GMT+08:00

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