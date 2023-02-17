【IPAC論壇】英國前首相特拉斯籲「提升台灣國際地位」林昶佐提與台建立官方關係

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」論壇17日於日本東京舉行，前英國首相特拉斯呼籲在「為時已晚之前」支持台灣，力促各國應當提升台灣的地位，給予對等外交關係；台灣代表、無黨籍立委林昶佐在會上表示，國際社會應逐步建立與台灣正式的官方關係，明確挺台立場。

今日登場的IPAC國際論壇，聚集來自英國、澳洲、加拿大及歐洲各國國會議員，包括日本前參議院議長山東昭子、眾議員長島昭久等超過50位國會議員皆親自出席，台灣日前已應邀成為會員，由立委林昶佐為代表前往與會。

本次論壇聚焦對侵犯人權行為的制裁、商業與人權、跨國鎮壓和確保印太區域的自由開放等主題，其中在「確保印太區域的自由開放」主題，林昶佐與前英國首相特拉斯（Liz Truss）等人進行對話。

英國衛報報導，抗中立場強硬的特拉斯在對話中表示，英國在2015年與中國國家主席習近平靠近的作法過於天真，而俄國入侵烏克蘭一事是「嚴厲的警醒」，當民主國家無法抵禦獨裁政權時將會發生何事。她呼籲七大工業國組織（G7）及其他民主國家，應緊急商議協調相關國防、經濟及政治措施，「在為時已晚之前」，保障台灣的安全與經濟。

特拉斯自承為中國文化與文明的「崇拜者」，樂見「繁榮、民主、熱愛自由的中國」，但強調習近平掌控台灣的野心昭然若揭，在她看來這將是「災難性的」，北京需要知道入侵行徑「是不可接受的」。

特拉斯強調，「我們的政府必須向（中國）發出信號，對台軍事侵略將是個戰略錯誤」，並表示，若不立即採取行動，「從長遠來看，我們將會付出沉重的代價。」

特拉斯提出，​應強化台灣的防衛能力、加深與台灣的經貿合作聯繫，並提出應當提升台灣的地位，給予對等外交關係，更指出將台灣據之於國際組織外，無益於國際對抗疫情。

衛報指出，特拉斯此番言論被視為試圖重建其政治聲譽，但也對其繼任者蘇納克（Rishi Sunak）造成壓力，要求他對北京採取更強硬的立場。立場鷹派的英國保守黨議員要求首相蘇納克在國防安全與外交政策綜合檢討報告（Integrated Review）更新時，將中國重新歸類為「威脅」而非「系統性競爭者」，該報告預計將於３月公布。

台灣代表林昶佐今日在臉書上感謝特拉斯的挺台言論，並分享他在會議上指出，國際社會挺台的訊息應明確、公開，並逐步建立與台灣正式的官方關係，讓挺台灣的力量清晰、堅定而永續。

此外，林昶佐也強調，改革國際關係與體制雖然不是一蹴可及，但作為政治人物必須隨時提醒自己，我們仍持續朝著理想的願景，朝著建立更安全、更平等的國際社會邁進。此言受到特拉斯的認同，並表示若為了短暫的經貿考量而犧牲盟友，實際上是犧牲了長期的利益，必須謹記長期的目標。

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林昶佐也特別感謝一同與會的日本前參議院議長山東昭子、眾議員長島昭久及眾議員玉木雄一郎，在會議中也表達對台灣的支持，包含在經濟、政治及軍事上深化交流合作。