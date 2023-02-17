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美國重量級參眾議員聯名致函拜登　要求編列20億美元預算無償軍援台灣

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/17 18:16
美國總統拜登（圖／美聯社）

美國總統拜登（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）四名美國重量級參眾議院外交與軍事委員會共和黨委員今（17）日聯名致函拜登，要求他將提供台灣20億美元的無償軍援，納入拜登即將於3月9日公布的財政年度預算中。

根據中央社報導，去年年底美國參眾兩院通過了2023財政年度綜合撥款法案（Consolidated Appropriation Act, FY2023），且經拜登簽署，該法案中編列20億美元預算供台灣透過美國國務院外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF）貸款，但無償軍援部分並未被納入2023財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）。

參院外交委員會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、參院軍委會共和黨首席議員韋克爾（Roger Wicker）、眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）與眾院軍委會主席羅傑斯（Mike Rogers）今天就對台軍援一事，聯名致函拜登（Joe Biden），要求他將20億無償軍援納入預算中。

議員於信函中表示，中共對台灣的挑釁達新高點，近日入侵美國的高空偵查氣球，也對美國利益造成重大威脅，美國必須緊急採取行動自我防衛，也要確保盟友有足夠防禦中共的能力，這會對美國國家與經濟安全有益。

美國國會幕僚透露這項財政年度預算拜登將在3月9日公布，而白宮目前尚未針對無償軍援一事做回應。
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台灣

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更新時間 : 2023-02-17 19:20 GMT+08:00

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