第3屆環境地圖創作徵選活動頒獎典禮

環保署與教育部合作辦理「第3屆環境地圖創作徵選活動」，於今（ 2月17日）日在捷運大安森林公園站陽光大廳舉行頒獎典禮， 表揚國小中、高年級組前三名、佳作及兩組別入選獎共70件作品， 中年級及高年級組首獎分別由國立嘉義大學附設小學「探為觀紫-台 灣紫斑蝶奇幻旅程」，及臺北市麗湖國小「親近內湖水， 享受綠生活」作品奪得。

為鼓勵親子及師生脫離3C，走出戶外、觀察並描繪周遭環境， 瞭解環境的美好，成為守護環境的探險家！環保署與教育部自109 年起辦理環境地圖創作徵選活動，至今已辦理第3屆， 有別於以往歷屆作品， 本屆環境地圖創作獲獎團隊不僅呈現環境維護的日常行動， 更透過細微且創意的美術手法，展現環境的更迭；中年級首獎作品「 探為觀紫-台灣紫斑蝶奇幻旅程」，以折疊書為概念， 透過讓觀賞者移動紫斑蝶圖示，瞭解季節遷徙模式， 產生有趣的互動性，生態知識與美學表現出色； 而高年級組首獎作品「親近內湖水，享受綠生活」， 則是對自家周圍環境的古往今來產生共感，搭配細膩的地圖繪製， 將水資源保護之概念融入地圖，探索地域的環境故事， 於眾多作品中脫穎而出，展現優秀的洞察力與環境維護觀點。

「每個作品都是孩子的聲音。」環保署副署長王雅玢表示， 這些作品展現了台灣各地美好亦紀錄著環境變化， 要特別感謝各校老師帶領同學參與， 同學們在細心觀察周邊的人事物後， 將這些元素連結起來創作成環境地圖， 也藉由創作過程了解環境後更加愛護環境。

王雅玢更盼經過兒童視角的觀察與色彩繽紛的展現， 可以激發更多成人的環境意識，也期待未來各校能多鼓勵師生參賽。

在頒獎典禮現場亦展出中、高年級組前3名及佳作之作品， 作品將持續展出至2月20日，歡迎有興趣的民眾前往觀賞，此外， 展覽現場還有電子明信片DIY及臺灣展示地圖專區可以動手體驗， 讓大家透過學童的視角觀看各縣（市）不同的在地風貌， 展覽內容豐富且富趣味性。活動詳情可逕上活動官方網站查詢（ht tps://www.environmentalmap. com.tw/)。

照片由環保署提供