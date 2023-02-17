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迎婚宴市場復甦 茹曦酒店宴會廳新裝亮相唯美登場

2/25婚禮市集 免費報名即贈25,000元現金抵用券

By 台灣英文新聞
2023/02/17 17:23
圖／雲品國際
圖／雲品國際

圖／雲品國際

圖／雲品國際

君品Collection攜手成家婚禮顧問，將在2月25日於旗下管理的茹曦酒店宴會廳舉辦「來約會吧!lovely婚禮市集」，邀請婚紗業、婚攝業、喜餅業與婚戒品牌等30家婚禮相關業者參加，民眾凡報名婚禮市集就送25,000元現金抵用券，可使用於全部參與商家，當天下訂另抽鑽戒、家電、名牌彩妝等多項好禮，目前已有600新人報名。活動當天茹曦酒店也將首次對外公開以莫蘭迪藍色為基調的唯美系宴會廳，突破傳統對喜宴場域的想像，滿足時下年輕女孩對婚禮的想望，並祭出下訂千元折抵萬元、無條件菜色升級等破盤優惠，喜迎疫情後的婚宴市場!

雲品國際旗下君品Collection表示，在新人籌備婚禮時，最大麻煩點就是要分開找尋合適的婚紗、婚攝、喜餅、婚禮小物等，耗時又耗神，因此自2017年便開始與全台規模最大的成家婚禮顧問合作，集結婚禮產業的優質廠商舉辦活動，自辦理以來已服務超過３萬對以上新人，而此次選在全新換裝的茹曦酒店宴會場地舉行，茹曦酒店宴會廳也為慶祝新裝亮相，當日加碼推出只要付訂金1000元，即可現折10,000元、以及若婚禮舉辦在今年8月31日前，下訂18,800元桌菜，可無條件升等成20,800元菜色，並再贈30人份的迎賓法式Candy bar。

婚禮市集將於2月25日上午10:00至18:00開放免費參觀，至茹曦酒店現場（2F）可獲得25,000元折價券，折抵婚禮採購消費，再抽GIA認證美鑽、實用家電、名牌彩妝等豐富禮品；並分別在三個時段舉辦「愛的默契大考驗」、「愛我就抱緊我｣、「愛要大聲說」互動遊戲，只要在現場報名參與互動遊戲，就能免費拿2張電影票，若贏得比賽還有機會把雲朗觀光住宿券帶回家。 詳細資訊可上君品Collection官網查詢。

更新時間 : 2023-02-17 19:20 GMT+08:00

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