台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳 晚餐吃BUFFET即贈「爆膏麵包蟹」

交通便捷，位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，自推出海鮮之夜即廣受好評，於即日起至3月底的每週三及週四晚餐時段(17:30-21:00)，再加碼升級「蝦蟹自由日」獻上超過20道不同烹調方式的蝦蟹料理，若於2月蝦蟹自由日來店用餐，還能享有「早鳥獨家優惠」每位加贈蟹膏之王「胡椒麵包蟹」半隻，搭配爐烤現切牛排、各式海鮮食材、柏克金正統德式鮮釀生啤酒，根本味蕾極樂饗宴。

「蝦蟹自由日」活動大人收費1,680元+10%，5-11歲兒童收費490元+10%，若為基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區之居民，出示證件再享85折優惠。此外敘日全日餐廳亦於即日起推出「平日早餐買一送一」優惠至年底，與2月限定的「下午茶第二位半價」等兩項超值活動。

蟹膏之王來了！頂級爆膏麵包蟹限時3天免費送

2023好評加碼「海鮮夜」再延長，升級20道蝦蟹料理吃到飽

以餐檯選擇多元、精緻異國美食聞名的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，除了每季更換菜色以世界各地料理為主題外，也不定期推出寵客優惠方案擄獲眾多粉絲的胃，包含即日起至年底推出「平日早餐買一送一」每日限量40客，以及2月限定的「下午茶第二位半價」，不分平日、假日均可享受優惠。

除此之外週三、週四晚間限定海鮮之夜，自推出即廣受好評，於即日起至3月底加碼升級「蝦蟹自由日」，獻上超過20種粵式、台式、日式及西式等各國風貌的蝦蟹料理，包括「高粱酒清蒸旭蟹」，將蟹肉淋上高粱酒汁完美提鮮，再以清蒸手法保留鮮甜滋味。「藥膳冰鎮醉蝦」精選肥美的白蝦，以川芎、枸杞、當歸、蔘鬚、紅棗等數十種中藥材浸漬，再使用冰鎮保持肉質緊實與彈性。「避風塘炒白蝦」將Q彈白蝦大火熱煎，加入蒜酥等爆香增色提味，香辣帶勁超下酒，搭配柏克金生啤，更是完美絕配。

若於2月搶先訂位「蝦蟹自由日」吃到飽專案，每位賓客可再享有主廚加碼，素有蟹膏之王美譽的「胡椒麵包蟹」半隻，以蒜頭、辣椒爆炒，再加入少許米酒與胡椒調味，搭配滿滿的金黃色蟹膏，每一口盡是香辣惹味，令人欲罷不能。