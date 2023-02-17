中華電信建置5G企業專網　打造文創展演新型態

中華電信擁有最大頻寬、最豐富的網路建設維運經驗， 已陸續為國內製造、文創及醫療等產業，提供安全、 高品質的5G專網服務，透過5G企業專網的導入， 善用5G高速率、低延遲的特性， 支撐文創產業創作虛實整合的展演新型態， 也協助製造業推動智慧監測與智慧製造等應用，加速推動產業升級。

高雄流行音樂中心(簡稱高流)為南臺灣首座專門為流行音樂興建 的專屬場館，在文化部與高雄市政府的支持下，也成為國內領先投入 5G展演應用的指標場域之一。在前年開幕時即結合音樂及5G AIoT科技，開啟臺灣流行音樂新想像；去年11月亦委託中華電 信為其打造的5G專網為基礎，搭配高流場館的高規格硬體， 以及高流進駐廠商的創新技術，共同打造5G科技虛實演唱會「 高流未來趴」，提供臺灣首次最大規模的虛實整合演出。 在活動中運用5G的高速率、低延遲特性，透過多台高速攝影機以3 D影像拍攝技術即時捕捉真人動作，再貼合虛擬偶像的影像， 現場進行結合線上線下的虛實整合表演， 共同為跨界展演開創新型態， 為新型態的文化表演藝術帶來更多可能。

中鋼公司由中華電信協助導入5G企業專網技術，並打造5G智慧 軌道運輸應用，提供長達900公尺鋼渣運輸軌道的即時監測， 與接渣作業的遠程控制應用，有效避免防範工安意外發生。 透過危險作業遠程操控，可大幅降低鋼鐵業的高熱、 噴濺等工安風險。透過5G高速率、低延遲等特性， 可即時將現場影像、數據回傳，提供作業人員完整視角， 提高作業效率。另藉由行車安全輔助系統提升廠區安全， 接渣車輛在廠區內長距離移動時，如平交道柵欄放下後有異物闖入， 系統會立即發出警告聲響並自動通知接渣車輛停止前進。5G企業專 網也能將行車影像及數據即時回傳至調度中心， 透過人工智慧影像辨識，輔助駕駛監測車輛狀態， 大幅提升行車安全。

中華電信呼應政策，積極投入5G建設， 堅持為民眾提供最好的5G服務。 此次參與高流及中鋼的5G企業專網建設， 協助發展創新5G智慧娛樂及智慧製造垂直應用， 共同開創文化展演新型態與協助智慧製造數位轉型。 此類型應用實例的成功， 充份展現5G發展已逐步與民眾的生活結合， 並與產業升級之推動有密不可分的關係。在結合政府政策支持、 民間企業投入與電信業者的協助之下， 5G垂直應用在各領域將會有更多殺手級應用產生。

中華電信目前提供三種型式的5G企業專網服務，分別為專屬1型( 共享型)採用邊緣雲技術，基地台可共享或專用， 適合場域涵蓋較大的應用；專屬2型(專用型)，為企業提供專屬M EC及基地台，適用於智慧文化展演、智慧工廠等領域， 高流及中鋼即採用此方案；專屬3型(獨立型)， 採用專屬核心網路跟專屬基地台，適用於高資安要求，需完全控制5 G網路的場域。中華電信依照不同的企業需求， 為客戶量身打造最適合的5G企業專網，搭配中華電信自主研發的M EC及網管系統，提升企業客戶對專網的客製化管理能力， 協助客戶發揮5G專網的最大效益。

照片由中華電信提供

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