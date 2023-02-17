中華電信建置5G企業專網　打造文創展演新型態

中華電信擁有最大頻寬、最豐富的網路建設維運經驗，已陸續為國內製造、文創及醫療等產業，提供安全、高品質的5G專網服務，透過5G企業專網的導入，善用5G高速率、低延遲的特性，支撐文創產業創作虛實整合的展演新型態，也協助製造業推動智慧監測與智慧製造等應用，加速推動產業升級。
高雄流行音樂中心(簡稱高流)為南臺灣首座專門為流行音樂興建的專屬場館，在文化部與高雄市政府的支持下，也成為國內領先投入5G展演應用的指標場域之一。在前年開幕時即結合音樂及5G AIoT科技，開啟臺灣流行音樂新想像；去年11月亦委託中華電信為其打造的5G專網為基礎，搭配高流場館的高規格硬體，以及高流進駐廠商的創新技術，共同打造5G科技虛實演唱會「高流未來趴」，提供臺灣首次最大規模的虛實整合演出。在活動中運用5G的高速率、低延遲特性，透過多台高速攝影機以3D影像拍攝技術即時捕捉真人動作，再貼合虛擬偶像的影像，現場進行結合線上線下的虛實整合表演，共同為跨界展演開創新型態，為新型態的文化表演藝術帶來更多可能。
中鋼公司由中華電信協助導入5G企業專網技術，並打造5G智慧軌道運輸應用，提供長達900公尺鋼渣運輸軌道的即時監測，與接渣作業的遠程控制應用，有效避免防範工安意外發生。透過危險作業遠程操控，可大幅降低鋼鐵業的高熱、噴濺等工安風險。透過5G高速率、低延遲等特性，可即時將現場影像、數據回傳，提供作業人員完整視角，提高作業效率。另藉由行車安全輔助系統提升廠區安全，接渣車輛在廠區內長距離移動時，如平交道柵欄放下後有異物闖入，系統會立即發出警告聲響並自動通知接渣車輛停止前進。5G企業專網也能將行車影像及數據即時回傳至調度中心，透過人工智慧影像辨識，輔助駕駛監測車輛狀態，大幅提升行車安全。
中華電信呼應政策，積極投入5G建設，堅持為民眾提供最好的5G服務。此次參與高流及中鋼的5G企業專網建設，協助發展創新5G智慧娛樂及智慧製造垂直應用，共同開創文化展演新型態與協助智慧製造數位轉型。此類型應用實例的成功，充份展現5G發展已逐步與民眾的生活結合，並與產業升級之推動有密不可分的關係。在結合政府政策支持、民間企業投入與電信業者的協助之下，5G垂直應用在各領域將會有更多殺手級應用產生。
中華電信目前提供三種型式的5G企業專網服務，分別為專屬1型(共享型)採用邊緣雲技術，基地台可共享或專用，適合場域涵蓋較大的應用；專屬2型(專用型)，為企業提供專屬MEC及基地台，適用於智慧文化展演、智慧工廠等領域，高流及中鋼即採用此方案；專屬3型(獨立型)，採用專屬核心網路跟專屬基地台，適用於高資安要求，需完全控制5G網路的場域。中華電信依照不同的企業需求，為客戶量身打造最適合的5G企業專網，搭配中華電信自主研發的MEC及網管系統，提升企業客戶對專網的客製化管理能力，協助客戶發揮5G專網的最大效益。
照片由中華電信提供
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