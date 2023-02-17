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長春藤生技「周邊血幹細胞儲存」獲SNQ肯定 籲國人「為所愛備份健康」

By 台灣英文新聞
2023/02/17 17:13
長春藤生物科技提供

長春藤生物科技提供

長春藤生物科技長年耕耘「周邊血造血幹細胞儲存」，今年更榮獲第25屆國家品質標章，創辦人選擇一步一腳印打開每個里程碑，團隊也跟隨這樣扎實的節奏穩步向前，取得卓越且可靠的成果，譬如2017年長春藤生物科技獲得衛福部國家級周邊血細胞保存庫許可，就是非醫療機構獲得認證的第一家。

今年度長春藤生物科技更憑藉專利凍存技術、高規格製程、高細胞存活率、解凍後高回收率，獲得SNQ「醫療週邊服務與產品類」品質認證。在申請案件逐年增加，競爭又較往年更激烈的時刻，這個認證尤其令全體團隊感到激情燃動。甫於去年宣布正式啟動使用與北醫合作的周邊血造血幹細胞儲存銀行，接著便榮獲認證肯定，讓長春藤生物科技全員更加堅信自己是走在一條對的道路上。

近年來周邊血造血幹細胞臨床應用案件已超越臍帶血及骨髓移植。而長春藤生物科技與台北醫學大學合作開發出周邊血幹細胞儲存服務，流程包含：儲存簽約、檢體採集、運送、分離、品管及製程操作等。之所以能夠取得嚴格把關的SNQ認證，除了過程中採用衛福部核准之血液分離醫材，降低汙染的風險之外；採用專利離心缽以大幅提高幹細胞分離率，也是造就高品質的重要原因之一。除此，為了減少細胞損傷，長春藤生物科技在每個環節都格外謹慎，不僅定速注射抗凍劑、更以全自動緩降儀控制細胞冷凍速率，讓分離與解凍後的存活率大幅提高，整個過程都會提供高規格品管檢驗報告，使客戶安心。

自與食品工業發展研究所啟動「生物資源保存及研究中心」的氣相液態氮儲存槽開始，長春藤生物科技對於周邊血造血幹細胞的儲存之路就算正式展開，對於生命的信心，已經和每一天的溫度監控、和每一秒鐘的品質把控一樣，成為產品服務的一部分。有了高品質的產品服務，這個品牌也才放心向國人發出呼籲：「為所愛，備份健康」！

更新時間 : 2023-02-17 19:19 GMT+08:00

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