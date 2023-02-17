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天氣回暖歡迎來草里漁港驛棧　觀海與探訪山中茶園

By 台灣英文新聞
2023/02/17 17:12
金點草里驛棧。  (照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

金點草里驛棧。  (照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

新北市石門區草里漁港舊名阿里荖，為服務近年持續增加的遊客及釣客，金山區漁會在漁港內打造全新的釣魚咖啡館—「金點草里驛棧」，結合全國唯一漁港內的「海之音」裝置藝術，並提供石門在地的特色美食、鐵觀音等飲品及釣具租借服務，其中鐵觀音茶品原料，就來自一旁的茶山步道內日治時期延續下來的茶園，歡迎民眾春季來漁港觀海品茶、步道踏青探訪山中茶園。

石門區位於北海岸臺地的背側，製茶已有百年歷史光景，不會受到濕冷的海風吹襲，加上來自大屯山系的純淨水質，得天獨厚的地理位置，造就石門鐵觀音甘醇可口、別具風味；石門鐵觀音以硬枝紅心鐵觀音嫩葉製成，其茶葉香沉，沖泡後茶湯深褐帶油光，色澤清澈均勻，茶香濃郁，散發出獨特的「弱果酸」味，金點草里驛棧使用在地鐵觀音茶加上新鮮牛奶，製作出別具特色的鐵觀音奶茶，是觀海的最佳搭配飲品。在驛站品嚐完鐵觀音，由草里漁港斜對面草里市民活動中心旁開車進入北21鄉道，車程約5分鐘即可抵達茶山步道入口，進入步道後，沿途兩側是各式的茶花及茶園，漫步其中欣賞滿山的綠意與茶香，好不愜意，而步道的盡頭是海拔約四百公尺的制高點，從這可遠眺太平洋，亦可俯看石門風情，將茶山風光盡收眼底。

金山區漁會總幹事朱麗鑾表示，漁會推出的釣魚咖啡館「金點草里驛棧」，提供在地茶品及海鮮餐點、釣具租借及救生衣服務，使漁港成為服務釣客與親子共同享受釣魚樂趣及休憩的舒適場所；驛棧所販售的茶品除來自石門在地的鐵觀音茶飲，也有坪林特產的蜜香紅茶及包種茶，而餐點部分則推出北海岸在地漁產食材的魩仔魚粥及小卷米粉，讓民眾品嘗海邊最「青」的海鮮美食及在地飲品。

新北市漁業處表示，近年推動「嗨漁港」計畫，翻轉民眾對漁港的既有印象，透過藝術品的創作將「藝術力」融入草里漁港，港內的草里驛棧更結合農漁會販售的在地特色餐點及農漁產品，民眾來草里漁港，不僅可在驛棧休憩與品嘗在地石門鐵觀音，也可在港內體驗垂釣，順道還能至鄰近的茶山步道健行探訪山中茶園，歡迎來體驗北海岸的美好山海景色。

天氣回暖歡迎來草里漁港驛棧　觀海與探訪山中茶園

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

天氣回暖歡迎來草里漁港驛棧　觀海與探訪山中茶園

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

天氣回暖歡迎來草里漁港驛棧　觀海與探訪山中茶園

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

更新時間 : 2023-02-17 19:19 GMT+08:00

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