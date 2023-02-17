天氣回暖歡迎來草里漁港驛棧　觀海與探訪山中茶園

新北市石門區草里漁港舊名阿里荖， 為服務近年持續增加的遊客及釣客， 金山區漁會在漁港內打造全新的釣魚咖啡館—「金點草里驛棧」， 結合全國唯一漁港內的「海之音」裝置藝術， 並提供石門在地的特色美食、鐵觀音等飲品及釣具租借服務， 其中鐵觀音茶品原料， 就來自一旁的茶山步道內日治時期延續下來的茶園， 歡迎民眾春季來漁港觀海品茶、步道踏青探訪山中茶園。

石門區位於北海岸臺地的背側，製茶已有百年歷史光景， 不會受到濕冷的海風吹襲，加上來自大屯山系的純淨水質， 得天獨厚的地理位置，造就石門鐵觀音甘醇可口、別具風味； 石門鐵觀音以硬枝紅心鐵觀音嫩葉製成，其茶葉香沉， 沖泡後茶湯深褐帶油光，色澤清澈均勻，茶香濃郁，散發出獨特的「 弱果酸」味，金點草里驛棧使用在地鐵觀音茶加上新鮮牛奶， 製作出別具特色的鐵觀音奶茶，是觀海的最佳搭配飲品。 在驛站品嚐完鐵觀音， 由草里漁港斜對面草里市民活動中心旁開車進入北21鄉道，車程約 5分鐘即可抵達茶山步道入口，進入步道後， 沿途兩側是各式的茶花及茶園，漫步其中欣賞滿山的綠意與茶香， 好不愜意，而步道的盡頭是海拔約四百公尺的制高點， 從這可遠眺太平洋，亦可俯看石門風情，將茶山風光盡收眼底。

金山區漁會總幹事朱麗鑾表示，漁會推出的釣魚咖啡館「 金點草里驛棧」，提供在地茶品及海鮮餐點、釣具租借及救生衣服務 ，使漁港成為服務釣客與親子共同享受釣魚樂趣及休憩的舒適場所； 驛棧所販售的茶品除來自石門在地的鐵觀音茶飲， 也有坪林特產的蜜香紅茶及包種茶， 而餐點部分則推出北海岸在地漁產食材的魩仔魚粥及小卷米粉， 讓民眾品嘗海邊最「青」的海鮮美食及在地飲品。

新北市漁業處表示，近年推動「嗨漁港」計畫， 翻轉民眾對漁港的既有印象，透過藝術品的創作將「藝術力」 融入草里漁港， 港內的草里驛棧更結合農漁會販售的在地特色餐點及農漁產品， 民眾來草里漁港，不僅可在驛棧休憩與品嘗在地石門鐵觀音， 也可在港內體驗垂釣， 順道還能至鄰近的茶山步道健行探訪山中茶園，歡迎來體驗北海岸的 美好山海景色。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

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