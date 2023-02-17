中華電信與國立臺北科技大學攜手推動產學合作　深耕校園培育專業技術人才

中華電信於2月17日上午與國立臺北科技大學電資學院及設計學院 簽署「產學合作意向書」， 雙方將攜手推動培育專業技術人才合作計畫， 內容涵蓋學生參與產業實習、技術交流研究、人員交流互訪、 人才培育等項目，除了讓學生在就學階段認識產業發展現況， 發掘未來就業志向外，企業也可透過與學校知識和前瞻研究等交流， 達成技術拓展與提升，共創企業和學校互惠雙贏。 中華電信近年致力於發展多元的召募管道以進用各領域的專業人才， 希望透過產學合作機會培育留用優秀學子， 這是繼日前與東海大學的永續發展暨雲端技術合作案之後， 另一項產學合作典範。

「產學合作意向書」 由中華電信資訊技術分公司林昭陽總經理與臺北科技大學電資學院張 陽郎院長以及設計學院吳可久院長共同簽署。 臺北科技大學長期在產學合作方面深耕， 除了強化與眾多產業的連結、推動各領域之產學合作， 讓學生具備實務與研究經驗，進而推動人才培育與傳承。 目前雙方已規劃讓學生參與產業實習， 實際了解中華電信之技術發展現況及產業實務，合作培育資訊、 互動設計等技術人才。 中華電信亦與臺北科技大學元宇宙XR研發中心共同規劃專題課程合 作，進行XR建置技術研究交流， 並將實作研究驗證結果作為後續中華電信建置XR環境與其他合作方 案決策之參考。

臺北科技大學電資學院張陽郎院長表示， 最近ChatGPT技術成為火紅話題，引起國際對AI應用的關注 ；另世界地緣政治巨變， 亦引領大眾對太空低軌道衛星通訊技術的興趣。 北科大為呼應這些熱門技術研究需求， 近年陸續創立前瞻技術研究總部、創新前瞻科技研究學院， 與電資學院合作新設AI科技、資安學位學程， 及太空系統工程研究所，強化學生對新科技應用的訓練， 因應未來環境的新挑戰，希望透過與中華電信產學合作，培育最新資 訊技術專才，深化北科大與產業連結。

臺北科技大學設計學院吳可久院長認為， 元宇宙XR虛實整合實境結合通訊技術，將帶來下一波的生活革命。 年輕世代以數位原民的觀點，配合中華電信產業實習機會研習XR建 置技術，將可以深入發展遊戲式元宇宙、協作式元宇宙、 實境式元宇宙之創新類型， 帶出新的服務產業及相關鏈結設計及技術開發。 期望優秀學子掌握研習機會，共創美好。

中華電信資訊技術分公司林昭陽總經理指出， 公司願景除了打造卓越雲化資訊服務公司外，更秉持「以技術為本」 的核心價值，於維持優良傳統之外，再精進、更進步。 近年因應數位轉型與新興元宇宙服務應用等需求， 希望藉由與臺北科技大學產學合作，成為知識技術共同提升的夥伴， 一方面加速產業數位轉型，增加技術創新管道與動能， 另一方面也讓中華電信的品牌形象深耕校園， 也期望能和臺北科技大學攜手培育更多數位轉型與新興元宇宙領域等 專業人才。

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽(中)與臺北科技大學電資學院張陽郎院長(右)及設計學院吳可久院長(左)簽訂MOU。(照片由中華電信提供)