新北國教輔導團專業領航　159位獲智慧學習認證

新北市國教輔導團今(17)日在三和國中召開111 學年度第2次總團會議，教育局丁雅君主任祕書出席頒發159位團 員智慧認證及新北市「智慧學習輔導小組」成員聘書，感謝各領域輔 導小組教師在推廣數位融入教學不遺餘力， 現場更邀請均一教育平台呂冠緯執行長與學習吧陳逸文總監致詞並與 老師合影，肯定老師積極參與認證，精神可嘉。

教育局指出，新北市109學年度開始與教育部因材網、 均一教育平台、學習吧及PaGamO等四大平台合作， 推出認證課程，至今已培訓650名種子教師。111學年度更結合 輔導團課程教學領導人工作坊，首次辦理「輔導團智慧學習專班」， 讓各領域輔導團教師在教學深化中結合平台與數位工具， 導入資訊教育新知，創新教學模式。 未來這些種子教師將透過分區輔導、到校輔導及公開課模式， 以實際的課堂教學、教案設計提供現場教師運用的平台資源。

國中科技領域輔導團吳滋敏老師表示， 學習吧平台上有各領域教學影片， 老師可以在平台上規劃自己的教案，課堂中利用iPad結合平台資 源的運用，能幫助老師及時了解學生的學習狀況， 並透過線上互動給予及時的回饋。此外， 學生也能知道自己學習的困難點，善用平台的資源自主學習， 學習歷程清楚呈現每個學生的學習記錄，老師教得有效果、 學生學習也更有動力。

另外，國中人權輔導團敖永龍老師分享， 學習障礙類學生運用數位工具結合均一平台， 可透過非紙筆書寫管道發表自我意見，再利用電腦輸入答案， 快速提升學生的學習動機， 讓識字閱讀問題的學生透過聽的方式來閱讀； 書寫有困難的學生透過電腦打字，一樣可以達到學習的目標。 老師和學生利用科技工具， 融入平台上多元教材與學習成效的即時回饋， 更有助於打開學習的不設限。

教育局長張明文另表示，新北市未來將以系統平台整合、 教師專業培力、智慧教室建立、 先導學校認證和學生自主學習五大面向，引領各校「數位轉型」 邁向智慧教育；更鼓勵教師取得四大平台的智慧學習認證， 將有助於提升教師專業，善用數位工具，整合平台資源， 以達到學生自主學習，提升學習成效的目標。

照片來源：新北市教育局提供