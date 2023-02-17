如初戀般的酸甜滋味 JR東日本大飯店台北推草莓季限定美食

JR東日本大飯店台北飯店主廚團隊即日起至2月底推出草莓季系列限定美食。飯店月台町大廳酒吧以「甜蜜草莓」為主題推出鹹、甜組合的草莓季下午茶，「草莓泡芙」結合草莓果醬與卡士達奶油內餡，搭配粉紅小緞帶襯托出高雅氛圍、「香草草莓軟糖」採用新鮮草莓與香草莢手工熬煮而成的軟糖，Q彈口感讓人一口接一口、經典甜點「草莓慕斯」以草莓慕斯蛋糕搭配熱帶水果凍，香甜氣息讓人垂涎欲滴，更有「繽紛草莓甜筒」、「草莓生乳包」、「草莓法式鹹派」、「草莓燻鮭美式小漢堡」…等多道精緻小巧點心，在視覺和味覺都獲得滿滿的療癒。

品頌坊烘焙坊也特別推出初戀般的草莓季甜點。獨一無二的「草莓國王派」，層層交疊的酥脆千層與濃郁的奶油香，夾著草莓醬與蜜桃餡，裝飾大量的台灣新鮮草莓與日本淡雪草莓。「草莓奶霜蛋糕」以台灣新鮮草莓搭配使用台灣香草莢製作的綿密戚風蛋糕主體，手工製作的香草卡士達醬搭配新鮮草莓與北海道生乳香緹，最簡單的美味，甜而不膩。「淡雪草莓杯」使用草莓慕斯與檸檬香茅牛奶慕斯，搭配台灣新鮮草莓與日本寒天凍，清爽口感讓人一口接一口。除精緻甜點外，此次更有推出草莓季手工烘焙麵包，不僅有外層擁有酥脆的口感及濃郁奶香味的「草莓丹麥」，搭配台灣產新鮮草莓，咬下去宛如初戀般酸甜的滋味。「草莓布里歐」則是採用日式菠蘿皮包覆經典布里歐麵糰，結合酸甜的台灣草莓及奶香四溢生乳餡，交織出令人吮指回味的美味。

由楊德興主廚主導的凱華樓中華料理也推出限量「草莓拔絲」，這一道極度考究火力控制的平民經典美食，口感外脆內嫩、甜香不膩，熱糖漿藉由純人工不停拌扯，眨眼間化為金絲，彷彿在空中畫出一道亮麗的彩虹，捲曲成一幅絢麗作品，搭配草莓的酸甜口感，驚豔五感的享受。