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Disney+韓劇「地下菁英」第二季上線　孫錫久存在感爆發、李東輝成劇情反轉關鍵

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/17 16:43
Disney+韓劇「地下菁英」第二季已於15日上線，導演透露孫錫久在第二季中將有著很大的存在感（圖／截自IG@disneypluskr）

Disney+韓劇「地下菁英」第二季已於15日上線，導演透露孫錫久在第二季中將有著很大的存在感（圖／截自IG@disneypluskr）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Disney+韓劇「地下菁英」上線後受到許多觀眾的喜愛，在第一季播出的首週即成為Disney+史上觀看小時數最高的原創影集，第二季也已於15日上線。

「地下菁英」由崔岷植、孫錫久、李東輝以及許誠泰等人主演，劇情描述著主角車武湜（崔岷植 飾）從小家境貧困，卻很有商業頭腦，他的一生十分傳奇又精采。他原在南韓大田經營賭場，事業十分成功，六個月就賺進百億韓元，但他因遭到政府追討高額稅金而逃到了菲律賓，卻在菲律賓賭場輸掉了100億韓元（約2.5億台幣），還向當地黑幫借錢。

近乎走投無路的車武湜，剛好遇上了閔石駿（金洪發 飾），他看上了車武湜的能力並且提議一起經營賭場，他也靠著這個機會大翻身，在10年內賺進了700億韓元（約17.5億台幣）。

「地下菁英」第一季中，劇情主要集中在描述車武湜一角的出身、過去經歷、性格等等，另外也發生了幾樁神秘殺人事件，為第二季留下了許多伏筆。導演姜允成曾於採訪中說道，第二季中將會是調查命案的激烈發展，他稱讚崔岷植完美詮釋了車武湜一角，很難想像除了崔岷植外，還有誰能詮釋得這麼完美。第二季除了會有更加華麗的槍擊，錯綜複雜的人物關係也提升了劇情的緊張感。

在第一季的最後一幕，覬覦著車武湜地位的徐泰錫偷跑到了車武湜家中，並拿著槍指向了他。導演姜允成說道這一幕是非常重要的設計，也是這一槍開啟了第二季。

在第一季所交代的內容中，車武湜十分尊敬在他人生低潮中拉了他一把的閔石駿，但在第一季的開頭場面中，車武湜卻作為殺害他的恩人閔石駿的嫌疑人遭捕，該事件的故事將會在第二季的後半部中展開。

另外，在第二季的預告中可見，對車武湜忠心耿耿的兩名小弟梁正八（李東輝 飾）和李尚九（洪基俊 飾）的背叛，可能將成為劇情後半部的反轉關鍵。導演姜允成也透露，正八在第二季將不光只是車武湜的小弟，還會肩負著劇情轉折的關鍵，他認為，這部劇將成為李東輝的人生代表作。

而關於飾演在菲律賓駐警吳承訓的孫錫久，雖然在第一季的戲份不多，但導演也透露，他在第二季將會有著莫大的存在感，與車武湜展開激烈對決。

拿槍威脅車武湜的徐泰錫被反制後，究竟後續會如何發展？在第一季中私下偷偷購入槍的吳承訓，究竟用意何在？賭場贏得的100多億韓元在賭場被員工搶走後，對車武湜充滿著憤怒的高瑩希（李慧英 飾）後續又會有哪些動作？第一季中所埋下的種種伏筆都讓人十分期待著第二季的發展。

另外，「Signal信號」李帝勳也將驚喜現身，據韓媒報導，他在劇中將與車武湜之間有著奇妙的關係。

「地下菁英」第二季共8集，第二季在上線的首日（15日）已先行公開3集，剩下的集數將在每週三下午5點於Disney+上線。
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韓劇
地下菁英
孫錫久
崔岷植

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