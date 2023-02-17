（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國在去（2022）年11月底的白紙革命後突然鬆綁防疫政策，截至今（2023）年2月9日官方公開的死亡人數是83,150人，然而，紐約時報綜合四家獨立研究機構的評估，得出的死亡人數在100萬至150萬之間。

新冠疫情肆虐全球3年多，中國的防疫走向採取全球最嚴格的清零政策，但仍難以阻止不斷暴增的染藝和死亡人數，當去年12月7日正式解封後，醫院人滿為患，火葬場不堪負荷，又傳出一批頂尖學者和知名人士死亡，對於外界關心的確切疫情數據，中國當局始終避重就輕。

法國國際廣播電台報導，截至今年2月9日，中國官方公布的解封後死亡個案僅83,150人，這一數字令人難以置信，研究人員認為嚴重低估，而且對死在家中的大量染疫者忽略不計。專家評估，雖然無法確切知道有多少死在家裡的患者未被計入，但從2018到2020年間，僅有大約五分之一的死亡個案發生在醫院。

而且，去年12月解封以來，中國官方只公布涉及呼吸衰竭的死亡人數，不包括死於肝、腎或心臟衰竭的感染者，今年1月中旬以後，在遭到廣泛質疑後，當局開始發布其他原因死亡的病例數據，但數字仍然很不完整。許多民眾表示，醫院要求死者親屬不要寫上與新冠病毒相關的死因。

據紐約時報今年2月16日的報導，去年12月解封後，中國爆發新一波疫情，流行病學家一直在努力解開造成疫情加速擴散的未解之謎，而四個無關聯的學術團隊卻得出相似的評估，中國的新冠疫情可能已造成100萬至150萬人死亡。

這四個評估報告中，有兩個來自於已在學術期刊上發表或正接受同行評議的論文，另外的是由流行病學家所提供。

如果按照中國官方數字，中國2020年以來新冠大流行期間的人均死亡率在所有主要國家中最低，每10萬人只有6人死亡，但按照學者研究，無論是較高估計的每10萬人有110人死亡，還是較低估計的每10萬人有68人死亡，中國已經超過了許多亞洲國家的官方死亡率，而這些國家並未施行過如中國那樣嚴厲的清零措施。

與此同時，中國的疫情死亡率排在德國、意大利、美國等國之後，因為在疫苗問世以前，這些國家的疫情曾造成多人染疫死亡。

為什麼中國官方數據很難反映出疫情真相？除了新冠死亡定義狹窄、排除死在醫院以外的數據之外，最根本的問題可能是政治因素。

紐約時報指出，對於執政者來說，確切的死亡數存在著巨大的政治意義，如果死亡人數過高，中國領導人習近平將中國早期防疫的成功歸因於社會主義制度優於西方的說法就不能成立。

如謎般的數字！獨立機構：中國放棄清零後 兩個月內死亡人數超過100萬