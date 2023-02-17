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美國男童使用跑步機不慎扭傷　竟引發噬肉菌感染而死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/17 14:51
11歲男童使用跑步機時不慎扭傷腳踝，不久後竟引發噬肉菌感染而死亡。（圖／pixabay）

11歲男童使用跑步機時不慎扭傷腳踝，不久後竟引發噬肉菌感染而死亡。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國佛羅里達州一名11歲男童使用跑步機時不慎扭傷腳踝，不久後竟引發噬肉菌感染而死亡。醫師提醒，由於噬肉菌感染病程極快、死亡率高，建議民眾若傷口久未癒合，甚至出現紅、腫、熱、痛等症狀時，應盡快就醫。

11歲男童名叫Jesse Brown，平常喜歡參加越野摩托車比賽，其家屬於本週三（8日）接受媒體訪問時說，前幾週Jesse使用跑步機鍛鍊身體時，不慎扭傷腳踝，幾天後發現腿上布滿各種顏色的斑點，有紫色、紅色，甚至很像瘀青。

家人隨即將Jesse送往醫院治療，在重症加護病房時被診斷為A型鏈球菌感染，並引發噬肉菌感染，造成大腦腫脹及死亡。

家屬表示，當他扭傷腳踝時可能皮膚表面也有傷口，由於他平常都穿著靴子，家人也沒有及時發現異狀。

據當地媒體WESH報導，Jesse是其爸媽求子10年好不容易才等到的寶貝，他們稱Jesse為奇蹟男孩，也代表上天給予的祝福；善良、富有同情心、冒險精神的Jesse也是同學眼中最棒的好朋友，Jesse就讀的國小已發起募捐活動，已協助家屬辦理後續喪葬事宜。

美國男童使用跑步機不慎扭傷　竟引發噬肉菌感染而死亡

  • 何謂食肉菌感染？

噬肉菌感染（flesh eating bacteria），又稱壞死性筋膜炎 (Necrotizing fasciitis)是一種由細菌感染引起的皮下軟組織嚴重發炎及壞死反應，感染會沿著血液供應較少的筋膜迅速蔓延，並在血管內形成血栓，導致皮膚、皮下組織、筋膜的壞死。

造成壞死性筋膜炎的常見細菌包括：一是A型鏈球菌，也就是俗稱的噬肉菌。二是厭氧菌及腸內菌為主的混合性感染。三是海洋創傷弧菌及嗜水產氣單胞菌也可能形成壞死性筋膜炎。

臨床症狀：

初期可能出現持續發燒，外觀上並不會有特別的狀況。皮膚壞死現象通常會在外傷出現後的1到4天左右開始出現。發病後的24到48小時左右，皮膚會由紅色演變青銅色、紫色、黑色，可能有大大小小的水泡(甚至血泡)，且顏色會變得較為暗沉，此時若不未即時治療，4到5天後感染就會沿著筋膜蔓延，導致表層和深層的組織壞死。

若感染未獲得控制，會有血栓行成以及小血管被破壞的情況發生，進一步造成周遭組織的損傷，嚴重時甚至會造成多重器官衰竭、休克並危及生命。

治療方式：

由於其病程進展快速且死亡率高，需儘速確立「壞死性筋膜炎」的診斷，並快速確立致病菌種類並選擇正確的抗生素，必要時安排電腦斷層或核磁共振檢查確定病灶範圍，以供外科醫師評估外科手術之必要性。
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