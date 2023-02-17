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人工智慧恐助長戰鬥機器人科技 美國出手管秩序 推AI軍事使用準則

派自動戰鬥機器人上戰場的日子恐不遠矣

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/17 14:40
烏克蘭士兵使用無人機偵查情勢（圖／美聯社）

烏克蘭士兵使用無人機偵查情勢（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）人工智慧（AI）大躍進，近期ChatGPT聊天機器人炒得沸沸揚揚，憂心此科技恐如脫韁野馬，在武器發展上一發不可收拾，美國16日呼籲國際正視此議題，訂定AI軍事應用準則。

美聯社報導，60國15日齊聚荷蘭海牙商討AI軍事用途，包括美中兩大強權。美國提出12點宣言，敦促各國在符合國際法、負責任的前提下推展AI應用，確立安全機制，確保人類仍能握有武器主控權，包括核武。宣言亦建議各國可自行研擬AI軍事用途的架構、策略與原則，不過宣言並無法律約束力。

參與會議的中國駐荷蘭大使談踐表示，中方已向聯合國提交兩份管制AI應用的文件，此事攸關人類福祉與安全，有賴諸國一致的因應。

此一呼籲的迫切性，由俄烏戰爭可以得證。這場曠日持久的戰事，測試了無人機的能耐，依此趨勢，不久後，無人機將可在無需人力操控的情況下，辨識、選擇、攻擊目標。

烏克蘭數位部長日前Mykhailo Fedorov在一次訪談中說道，部署可完全自主執行任務的「殺手無人機」（killer drone），將是戰役無法避免的下一個階段，而烏國在這方面已投入了長足的研發努力。

烏克蘭已有奠基AI技術的半自主攻擊無人機、反無人機武器，俄國也聲稱擁有AI武器。新式戰爭型態到來，派自動戰鬥機器人上戰場的日子恐不遠矣，不過目前尚無國家將自主戰鬥機器人派赴前線的例子。

俄國並未獲邀參加海牙峰會。

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更新時間 : 2023-02-17 19:18 GMT+08:00

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