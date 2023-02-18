【吳鳳談土耳其強震】一堂可惜的課 ：殺死你的不是地震，是建築

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）土耳其遭逢百年強震，死亡人數以逾3.9萬。身為土耳其人與台灣公民，吳鳳日前接受台灣英文新聞專訪指出，殺死人的不是地震，是倒塌的房屋，是背後的安檢把關不當、管理不彰。

2月6日，規模7.8級的強震將土耳其數個區域夷為平地。吳鳳的家鄉離災區上千公里遠，家人安好無虞，但許多朋友受到影響乃至失去親人。一位朋友的親人痛失論及婚嫁的男友；在淡水老街賣冰淇淋的一名土耳其人，因家鄉卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）靠近震央，近10位家庭成員從此天人永隔。

天災亦是人禍 建築安檢應嚴格把關

土國驚世連三震，至今已造成逾3.9萬人死亡。大規模倒塌的建築使傷亡更為慘重，土國政府下令追究豆腐渣工程，而政府連年徵收「地震稅」卻救災不利，也導致總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）威信動搖。

正如土耳其俗諺所說，「地震殺不死你，殺死你的是建築。」吳鳳表示，房屋倒塌固然是工程問題，然而背後也有管理不彰的原因，「不能全部歸咎於地震。」

他認為，建築安檢必須嚴格把關，「一個人的過錯，會害了全部的人，」正如同明知海砂屋有問題，卻因個別住戶不願都更而無法推動；明知建築安檢未達標卻心存僥倖放水，導致悲劇發生，這樣的問題台灣跟土耳其都有。

吳鳳強調，土耳其強震對全世界，尤其是地震帶上的國家來說，是一堂「很可惜的課」，但我們應當要從中汲取教訓。「地震一定會有，但嚴格把關建築安檢，至少能減少傷害，讓人更安心。」

台灣海量愛心物資、捐款震撼人心

吳鳳表示，台灣人經歷過921地震的傷痛，也記得土耳伸出援手的情誼，因此台灣政府第一時間就派遣搜救隊前往土國救援，同時也宣布捐款200萬美元（約新台幣6千萬），並派迅速設置賑災捐款專戶、募集救災物資。國內外台灣人踴躍響應，短短數日募得逾400噸的物資。

他與土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）都為所收到的海量物資感到震動，「我知道台灣人很踴躍，但這超乎想像」。儘管如此，仍有大批民眾熱心向他詢問，「還能做什麼？如何能幫忙？」

吳鳳感嘆，「台灣民間的捐款甚至快要是美國官方援助的二分之一。」

截至17日下午17時，衛福部專戶所收善款已破9.1億，台灣外交部長吳釗燮18日更宣布，第一波將捐出2000萬美元（約新台幣６億台幣）賑災，其中1500給土國官方及非政府組織，500萬經由美慈組織協助敘利亞邊境災民。

感謝民眾遶境不忘幫忙祈福

吳鳳本月參加了白沙屯媽祖遶境。他坦言先前一直想參加，今年他「為了土耳其」終於踏上旅途。

令他最為印象深刻的，是沿途遇到的人都在跟他說「加油！我們都在為土耳其祈福！」甚至還看到有信眾的背包上有「為土耳其祈福」字樣，台灣人在宗教聖典上依然心繫土國，讓他相當感動。

台灣搜救隊成土國媒體焦點 形象提升有助兩國友好發展

台灣搜救隊共130名搜救隊員、5隻搜救犬自8千公里外出發馳援重災區，卻是最快最早抵達當地的外國搜救隊，並迅速成立現場分區指揮協調中心（SCC1）投入救災，返國時更捐出4噸搜救器材。強大的行動力與搜救量能，讓台灣搜救隊獲得國際媒體讚譽。

吳鳳指出，救援隊成功挽救兩條人命，土耳其媒體幾乎每天都在播報台灣搜救隊的消息，這是他第一次看到台灣新聞頻繁出現在當地媒體上，也讓諸多土耳其人都關注到台灣。

所謂患難見真情，土耳其民眾相當感動8千公里之外的台灣如此積極幫忙，這些善舉也讓土國民眾對台灣有了更良好的印象，吳鳳也認同，這樣的轉變有助於台土兩國的友好發展。