2/17台灣增15,173例COVID-19本土個案、78例死亡／40多歲男癌症轉移 院內染疫3天後過世

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增15,440例COVID-19確定病例，分別為15,173例本土個案，較上週五(19,309)少4,136例，減少約21.4%，另有267例境外移入，確診個案中新增78例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15,173例本土病例，為6,802例男性、8,357例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市仍為六都，依序為新北市(2,819例)，桃園市(1,929例)，臺中市(1,811例)，高雄市(1,777例)，臺北市(1,369例)，臺南市(1,278例)。

指揮中心指出，今日新增78例本土病例死亡個案，為50例男性、28例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、74例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年6月6日至今(2023)年2月13日，死亡日期介於去年6月7日至今年2月14日。

死亡個案中包含1例特殊死亡案例，為40多歲男性， 有癌症併多處轉移病史，曾接種2劑新冠疫苗，1月16日因癌症治療住院，住院期間於2月9日檢驗新冠PCR陽性，因呼吸窘迫給予瑞德西韋及高流量氧氣鼻管等治療，2月12日因病況惡化不幸過世， 死因為新冠病毒感染及癌症。

指揮中心說明，今日新增267例境外移入個案中，為123例男性、144例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月17日至2月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,894,283例確診。2020年起累計17,397例COVID-19死亡病例。

2/17台灣增15,173例COVID-19本土個案、78例死亡／40多歲男癌症轉移 染疫3天後過世