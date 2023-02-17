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挪威史上最大規模！北韓駭客竊取1.7億台幣加密貨幣遭沒收

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/17 11:50
北韓5年內估計已於全球竊取約360億虛擬資產（圖／pixabay user Pete Linforth）

北韓5年內估計已於全球竊取約360億虛擬資產（圖／pixabay user Pete Linforth）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據一經濟及環境犯罪調查機構Okokrim資料顯示，挪威政府沒收了數億台幣規模北韓駭客組織所竊取的加密貨幣資金。

根據韓媒每日經濟報導，此次沒收的資金為北韓偵查局所屬的駭客組織「Lazarus」在去年三月所竊取的加密貨幣，共價值約6000萬挪威克朗（約1.7億台幣）。

「Axie Infinity」是一款越南所開發，曾紅極一時的區塊鏈NFT遊戲，帶起了邊玩邊賺的風潮。Okokrim說道，此次是包含加密貨幣及現金在內，挪威歷史上最大規模的扣押金額，這是挪威政府在調查遊戲「Axie Infinity」的網路攻擊過程中所捕捉到的可疑資金流向。

Okokrim透露，據美國聯邦調查局（FBI）所掌握到的資訊，Lazarus在該遊戲中竊取了50億克朗（約145億台幣）的加密貨幣。

領導Okokrim的高級檢察官Marianne Bender表示，這些資金是可能用於支持北韓核武計畫的，因此追蹤並切斷這些加密貨幣資金，使其無法發揮實際價值是很重要的。

南韓國家情報院（NIS）曾形容北韓是「全世界最擅長竊取加密貨幣的國家」，在過去五年內共成功竊取了12億美元，光是2022年就偷走了6.26億美元，而12億美元中有7,800萬美元來自於南韓。

延伸閱讀：南韓892名外交安保專家遭駭客勒索　北韓5年來在全球竊取360億台幣虛擬資產
北韓
駭客
挪威
加密貨幣

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更新時間 : 2023-02-17 13:08 GMT+08:00

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