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民眾關注北投2/17上午規模3.1地震　氣象局: 與大屯山火山活動有關

➤中央氣象局說，這起地震與大屯山的火山活動有關，但非屬噴發型，民眾不必擔心。➤地震測報中心主任陳國昌說，這起地震其實連氣象局發布小區域地震標準都未達到，但因不少當地民眾有明顯感受且關心，所以發布相關資訊。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/17 11:36
圖為大屯山檔案照片 (取自<a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B1%AF%E5%B1%B1#/media/File:MountainDaTun.jpg" target="_blank">維基百科</a>, by <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Peellden" title="User:Peellden">Peellden</a>) 

圖為大屯山檔案照片 (取自維基百科, by Peellden

民眾關注北投2/17上午規模3.1地震　氣象局: 與大屯山火山活動有關

延伸閱讀: 台灣花蓮秀林鄉2/17上午9點左右接連發生規模4.6與3.9地震　北投也傳3.1地震

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市北投區今天(17日) 上午9時8分發生芮氏規模3.1地震，陽明山震度達3級(如上圖) ，不少當地民眾感受明顯搖晃，中央氣象局說，這起地震與大屯山的火山活動有關，但非屬噴發型，民眾不必擔心。

根據氣象局地震測報中心資料，這起地震深度4.8公里，震央位於台北市政府北方14.1公里（位於台北市北投區），最大震度台北市陽明山、新北市淡水3級。

地震測報中心主任陳國昌說事實上，這起地震連氣象局發布小區域地震標準都未達到，但因不少當地民眾有明顯感受且關心，所以發布相關資訊。

中央社引述陳國昌說，這起地震發生地點就在大屯山火山，經過波型研判，是大量地下水灌入造成的大屯火山活動，不是附近山腳斷層引起的地震。

陳國昌說，大屯火山的活動很頻繁，每天約有20至30次，但造成的地震多半是規模1點多，甚至不到1；20年來規模超過3的今天是第17次，上一次是2021年底。

陳國昌說，類似今天這起地震雖與火山活動有關，但不是噴發型，民眾不必太擔心。

民眾關注北投2/17上午規模3.1地震　氣象局: 與大屯山火山活動有關

台灣花蓮秀林鄉2/17上午9點左右接連發生規模4.6與3.9地震　北投也傳3.1地震
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