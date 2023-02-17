最新即時民調: 若中國間諜氣球再侵入台灣領空　66%民眾贊成擊落

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今天（2/17）早上發表「如果中國（中共）間諜氣球再侵入台灣領空，台灣人怎麼看？」即時民調。這是該會2023年2月全國性民調的一部份。

主要研究發現

我們問：「最近（2/5）美軍擊落一顆飛越美國領空的中國（中共）軍用間諜氣球，引起中共軍方強烈不滿。有人說：「近期中國（中共）軍用間諜氣球也曾侵入台灣領空，未來如果氣球再出現，國軍應比照美軍將其擊落才對。」請問您贊不贊成這項主張？」

結果發現：40.7%非常贊成，25.6%還算贊成，12.2%不太贊成，7%一點也不贊成，7.1%沒意見，7.5%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，六成六贊成國軍應比照美軍將其擊落，如果中國（中共）間諜氣球再度入侵台灣的話，一成九不贊成。贊成比不贊成多 47 個百分點，而且強烈贊成者高達四成一，相當罕見。這項發現傳達了一個清楚且強烈的訊息，那就是，台灣（中華民國）主權不容許任何外來挑戰乃台灣社會共識。

進一步分析，可輕易地發現，上述台灣社會共識有明顯跨性別、跨世代、跨教育、跨職業背景、跨省籍族群、跨政黨、跨統獨和跨地域的特質。其中特別有幾點值得一提：

例如從政黨傾向看，不分政黨屬性，包括中性選民在內，都一面倒贊成「未來如果中國（中共）間諜氣球再入侵台灣，國軍應比照美軍予以擊落」。

具體地講，民進黨支持者中，八成七贊成，8.9%不贊成；國民黨支持者中，五成八贊成，三成一不贊成；民眾黨支持者中，七成贊成，二成四不贊成；中性選民中，五成三贊成，一成七不贊成。

而從統獨傾向看，不論是獨派、統派或現狀派，也是一面倒贊成「未來如果中國（中共）間諜氣球再入侵台灣，國軍應比照美軍予以擊落」。

具體地講，獨派支持者中，八成三贊成，一成不贊成；統派支持者中，五成四贊成，三成三不贊成；現狀派支持這中，五成八贊成，二成八不贊成。

「國人對陳建仁新內閣的評價」即時民調

此外財團法人台灣民意基金會昨（2/16）早上發表「國人對陳建仁新內閣的評價」即時民調。這亦是該會2023年2月全國性民調的一部份。

主要研究發現

我們問：「1 月 31 日，蔡政府內閣小幅改組，由陳建仁、鄭文燦出任正副院長。一般說來，您對這次內閣改組滿不滿？」結果發現：9.3%非常滿意，28.7%還算滿意，19%不太滿意，15.1%非常不滿意，17.8%沒有意見，10.1%不知道、拒答。

圖/台灣民意基金會

換句話說，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，三成八基本上滿意這次陳內閣的組成，三成四不滿意。這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，新內閣的社會支持基礎略顯薄弱，未來能否贏得大多數國人歡心和肯定是不小的挑戰。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者中，七成四滿意，一成不滿意；國民黨支持者中，一成七滿意，六成五不滿意；民眾黨支持者中，近四成滿意，四成五不滿意；中性選民，近二成二滿意，二成五不滿意。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2023 年 2 月 13-14二天；對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本 1072 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

台灣即時民調: 若中國間諜氣球再侵入台灣領空 66%民眾贊成擊落