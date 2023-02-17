〈時評〉柯文哲和民眾黨敗相已露? 2024將是關鍵年

柯文哲卸下台北市長職務，才短短不到兩個月的時間， 昔日戰友卻已經開始「看衰」， 這也意味著柯文哲和民眾黨的大勢已去， 若是沒有挺過明年的立委選舉，將直接面臨泡沫化的重大危機。

民眾黨去年底雖然拿下新竹市， 因為市長高虹安反而與鴻海集團創辦人郭台銘更為親近，因此， 一般認為，柯文哲和民眾黨若想要在台灣政壇上保有立足之地， 明年總統和立委的選舉將是關鍵。

以上次2020年的立委選舉來說，民眾黨的政黨票約獲得158萬 票，取得立法院不分區席次5席，美其名是國會第三大黨， 在沒有任何區域立委的情況下，其實可說是靠柯文哲一人之力。 只不過，柯文哲失去台北市長的身分後，媒體曝光度大幅減少， 如何吸引選民支持民眾黨，將是最大考驗。

民眾黨現在最缺的是強而有力的領頭羊， 柯文哲必須想辦法維持自己在網路和媒體的聲量， 加上柯文哲本人也有意角逐總統大位，一直積極備戰與暖身， 才能有機會帶動民眾黨的選情。

不過，柯文哲若只是參選副總統、成為其他人的副手， 民眾黨的選情絕對堪慮，以過去國民、 親民兩黨合作推出連戰與宋楚瑜搭配參選的情況來看， 親民黨立委的選情個個告急，畢竟， 多數選民的焦點還是鎖定在總統和其所屬政黨身上。

截至目前為止，國民黨不論是提名新北市長侯友宜或郭台銘， 都是朝著「侯柯配」、「郭柯配」的方向來布局， 意即將柯文哲定位為副總統， 這項安排一來是國民黨不可能將總統提名人拱手讓給其他政黨， 二來是要邊緣化柯文哲和民眾黨， 才能確保國民黨在明年總統和立委選舉獲取最大利益。

國民黨的策略很清楚，只是民眾黨內也有人支持柯文哲擔任副手， 動機顯得極不單純。像柯文哲的子弟兵、台北市議員黃瀞瑩最近受訪 時就聲稱，柯文哲不排除在2024總統選舉擔任副手角色。

以正常情況來說， 不管柯文哲現階段的實力是否能直接挑戰總統大位， 民眾黨從上到下都必須全力相挺， 這樣柯文哲才有與他政黨合緃連橫的籌碼，否則， 一開始就和人談副手的位置，不僅是自曝其短， 甚至到頭來可能連副手都沾不上邊。

黨內人士會呼籲柯文哲當副手，一種可能是有自知之明， 體認到民眾黨的實力根本無法打一場總統選戰， 希望柯文哲自己也能認清，早點和其他政黨共商， 才能延續民眾黨的命脈；另一種可能民眾黨人士故意講一些討好、 附和他黨的話，提前表態、輸誠，這是以個人政治生涯為首要考量， 不去理會柯文哲和民眾黨的未來。

但不論是哪一種情況，都代表黨內早已「看衰」 敗相已露的柯文哲和民眾黨，若沒有挺過這道關卡， 恐怕明年過後，政黨又要再度洗牌。