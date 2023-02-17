〈時評〉柯文哲和民眾黨敗相已露? 2024將是關鍵年

柯文哲卸下台北市長職務，才短短不到兩個月的時間，昔日戰友卻已經開始「看衰」，這也意味著柯文哲和民眾黨的大勢已去，若是沒有挺過明年的立委選舉，將直接面臨泡沫化的重大危機。
民眾黨去年底雖然拿下新竹市，因為市長高虹安反而與鴻海集團創辦人郭台銘更為親近，因此，一般認為，柯文哲和民眾黨若想要在台灣政壇上保有立足之地，明年總統和立委的選舉將是關鍵。
以上次2020年的立委選舉來說，民眾黨的政黨票約獲得158萬票，取得立法院不分區席次5席，美其名是國會第三大黨，在沒有任何區域立委的情況下，其實可說是靠柯文哲一人之力。只不過，柯文哲失去台北市長的身分後，媒體曝光度大幅減少，如何吸引選民支持民眾黨，將是最大考驗。
民眾黨現在最缺的是強而有力的領頭羊，柯文哲必須想辦法維持自己在網路和媒體的聲量，加上柯文哲本人也有意角逐總統大位，一直積極備戰與暖身，才能有機會帶動民眾黨的選情。
不過，柯文哲若只是參選副總統、成為其他人的副手，民眾黨的選情絕對堪慮，以過去國民、親民兩黨合作推出連戰與宋楚瑜搭配參選的情況來看，親民黨立委的選情個個告急，畢竟，多數選民的焦點還是鎖定在總統和其所屬政黨身上。
截至目前為止，國民黨不論是提名新北市長侯友宜或郭台銘，都是朝著「侯柯配」、「郭柯配」的方向來布局，意即將柯文哲定位為副總統，這項安排一來是國民黨不可能將總統提名人拱手讓給其他政黨，二來是要邊緣化柯文哲和民眾黨，才能確保國民黨在明年總統和立委選舉獲取最大利益。
國民黨的策略很清楚，只是民眾黨內也有人支持柯文哲擔任副手，動機顯得極不單純。像柯文哲的子弟兵、台北市議員黃瀞瑩最近受訪時就聲稱，柯文哲不排除在2024總統選舉擔任副手角色。
以正常情況來說，不管柯文哲現階段的實力是否能直接挑戰總統大位，民眾黨從上到下都必須全力相挺，這樣柯文哲才有與他政黨合緃連橫的籌碼，否則，一開始就和人談副手的位置，不僅是自曝其短，甚至到頭來可能連副手都沾不上邊。
黨內人士會呼籲柯文哲當副手，一種可能是有自知之明，體認到民眾黨的實力根本無法打一場總統選戰，希望柯文哲自己也能認清，早點和其他政黨共商，才能延續民眾黨的命脈；另一種可能民眾黨人士故意講一些討好、附和他黨的話，提前表態、輸誠，這是以個人政治生涯為首要考量，不去理會柯文哲和民眾黨的未來。
但不論是哪一種情況，都代表黨內早已「看衰」敗相已露的柯文哲和民眾黨，若沒有挺過這道關卡，恐怕明年過後，政黨又要再度洗牌。