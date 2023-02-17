（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據16日（本週四）刊登於「英國醫學期刊」（BMJ）的研究顯示，許多嬰兒奶粉主打有益健康和生長發育，但卻無嚴謹的科學論證，因此研究人員呼籲，作為母乳替代品的配方奶應以簡單、素面包裝販售。

嬰兒配方奶粉市場規模估計高達550億美元，在一週前，一群醫師和科學人員呼籲主管單位取締配方奶粉業者的「掠奪式」行銷手法，利用新手父母的恐懼，來說服他們不餵母乳。

哺餵母乳的好處多，例如含有豐富營養素、易消化和吸收，並能促進腦部發育等，根據世界衛生組織（WHO）和美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議，嬰兒在六個月以前應採純母乳餵養。但據統計，全球僅不到一半的6個月以下寶寶是以母乳餵養。

倫敦帝國學院（Imperial College London）資深榮譽講師、該研究的作者Daniel Munblit表示，研究人員並不是想「撻伐」嬰兒配方奶粉，因為對於那些無法餵母乳或選擇不餵母乳的母親來說，嬰兒配方奶粉仍是一個選擇。

但我們非常反對嬰兒配方奶粉使用不恰當的行銷手段，也就是提供各種缺乏實證的誤導性廣告標語。

Munblit和國際研究團隊檢視了網路上608項商品所做的健康主張，而這些商品來自美國、印度、英國和奈及利亞等15個國家。而最常見的行銷標語是宣稱有助於大腦發育、增強免疫系統，以及有益嬰兒成長。

據研究顯示，半數商品的健康主張都無法與配方奶中的特定原料連結，有3/4的商品沒有提出科學實證來支持廣告中的主張。

僅14%提供經註冊的人體臨床試驗，但當中9成試驗存在高度偏誤風險，且近9成的研究成員有接受配方奶粉業者的資助或有其他往來。

配方奶中最常被提及的成分是多元不飽和脂肪酸，多元不飽和脂肪酸存在於母乳之中，對大腦發育很重要。但卻沒有任何證據證明將這種成分添加到嬰兒配方奶粉中會為嬰兒帶來任何好處。

Munblit說，標榜這些健康主張的嬰兒配方奶往往都是高價產品，但對買不起配方奶粉，卻又誤以為這些成分對嬰兒必不可少的家長來說，這恐讓他們感到「痛苦和沮喪」。

當被問即該怎解決這個問題時，Munblit很簡潔地回答，「改用簡單、素面包裝」。

嬰兒配方奶標榜增強免疫力、有助大腦發育！研究：大多無科學論證