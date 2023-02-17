間諜氣球事件弄僵美中關係 拜登尋求與習近平對話

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）牽涉美中兩國的氣球事件延燒了數週，氣球射下了，雙方也互相譴責了，雙邊關係再陷入尷尬處境。美國總統拜登（Joe Biden）16日表示，會就此事尋求與習近平對話，另美方也正研擬，針對不明飛行物體的標準作業程序。

綜合美聯社、路透報導，拜登在公開演說中表示，會就此事把話說清楚，「我們並不想開啟新冷戰。」他並未說明二人何時熱線，但強調會持續透過外交管道與中方溝通。對於北京的批評，拜登強調，擊落間諜氣球一事，他沒什麼好道歉的。

拜登之後接受NBC訪問時稱，「我想習近平最不想要的，就是與美國、與我撕破臉。」

在中國間諜氣球戲劇性地被F-22戰機以飛彈擊落後，美國又陸續射下了三枚飛行物體，由於細節太少，謠言滿天飛，甚至扯到外星人。在議員要求政府說明後，拜登才打破沉默，公開置評。

他表示，情治單位仍在調查這三枚物體的身分，但目前跡象顯示，應非中國的間諜氣球，也不像其他國家的監控載具，可能屬私人企業、休閒或研究機構。

拜登也在演說中提到，國安小組將就日後發現不明飛行物體時如何應處，擬定嚴謹的規範，基本原則是確定是否對國家安全構成威脅，予以追蹤、監控、必要時擊落。

但他強調，應處規範將是機密資訊，只會與國會議員分享。「不能讓敵人有機會測試我們的防禦系統。」

中國砲火持續，外交部反咬美國氣球曾飛越西藏、新疆等省分，人大外事委員會16日更發表聲明，指控美方「執意動武」、「蓄意造勢」，並稱「肆意干涉別國內政、侵犯他國主權，對別國大搞監視活動的恰恰是美國」。