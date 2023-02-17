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【更新】台灣花蓮秀林鄉2/17上午9點左右接連發生規模4.6與3.9地震　北投也傳3.1地震

規模4.6地震的震央位置在北緯 23.94度，東經 121.48度即在花蓮縣政府西南西方 15.2 公里 ，位於花蓮縣秀林鄉

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/17 10:05
【更新】台灣花蓮秀林鄉2/17上午9點左右接連發生規模4.6與3.9地震　北投也傳3.1地震

延伸閱讀: 民眾關注北投2/17上午規模3.1地震　氣象局: 與大屯山火山活動有關

更新時間: 2023-02-17 10:05

首次發稿: 2023-02-17 09:36

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣時間今天(2/17) 上午9:08左右，台北市北投區發生規模3.1地震，接下來9:22與9:35花蓮秀林鄉陸續發生4.6與3.9地震。

【更新】台灣花蓮秀林鄉2/17上午9點左右接連發生規模4.6與3.9地震　北投也傳3.1地震

【更新】台灣花蓮秀林鄉2/17上午9點左右接連發生規模4.6與3.9地震　北投也傳3.1地震

關於台灣時間今天(2/17) 09:22左右，花蓮地區附近發生的芮氏規模4.6顯著有感地震，詳細資訊如下：

第 010 號顯著有感地震報告

  • 發震時間：2023/02/17 09:22:50
  • 位置：北緯 23.94度，東經 121.48度即在花蓮縣政府西南西方 15.2 公里 ，位於花蓮縣秀林鄉
  • 地震深度：18.7公里
  • 芮氏規模：4.6

花蓮縣地區最大震度 4級
鹽寮 4級 花蓮市 4級 西林 4級 銅門 4級 水璉 4級

磯崎 3級 太魯閣 3級 西寶 3級 光復 3級 秀林 2級

紅葉 2級 玉里 1級 和平 1級
南投縣地區最大震度 3級
臺中市地區最大震度 2級
宜蘭縣地區最大震度 1級
臺東縣地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級

【快訊】台灣花蓮秀林鄉2/17上午9:22發生規模4.6顯著有感地震　南投3級台中2級

民眾關注北投2/17上午規模3.1地震　氣象局: 與大屯山火山活動有關
花蓮
秀林鄉
顯著
有感
地震

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更新時間 : 2023-02-17 13:07 GMT+08:00

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