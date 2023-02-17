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台灣東引靶場拾獲簡體字氣球•初判為氣象探測器　國防部長邱國正：料敵從寬

拾獲的氣球殘體，球體直徑約1公尺，儀器盒上以簡體字標示「太原無線電一廠有限公司」、「GTS13型數字探空儀」及「氣象儀器」等字樣。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/17 10:42
圖/中國網路

圖/中國網路

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）陸軍司令部表示，所轄東引地區指揮部昨(16日) 上午11時許，發現空中不明物體飄落，經搜索於靶場拾獲氣球殘體，球體直徑約1公尺，儀器盒上以簡體字標示「太原無線電一廠有限公司」、「GTS13型數字探空儀」及「氣象儀器」等字樣。

東引地區在靶場拾獲有有簡體字樣的氣球殘體，引起關注。國防部長邱國正今天(17日) 在立法院受訪表示，國軍料敵從寬，會細部了解是否危害安全；國軍對狀況處置有很大進步。

軍聞社16日報導，陸軍司令部指出，初步研判該殘體屬氣象探測儀器，已由相關部門收存，並進一步鑑處；另要求各單位加強營區巡視，持續運用情監偵手段，掌握周邊動態。

立法院第10屆第7會期17日開議，邀請行政院長陳建仁率各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

邱國正在立法院回應媒體詢問對於東引靶場拾獲簡體字樣氣球一事的看法時說，國軍大概在昨天中午發現，初步研判外表看似氣象氣球，但料敵從寬，所以派一組人研究，細部了解以後再作結論。

他說，這件事情對於國軍也是狀況處置的很好訓練題材；國軍的訓練沒有停止，對於官兵有信心，狀況處置都有很大進步。

被問到飛航或海航實體如果有影響國安之虞，國軍的相關狀況處置，中央社引述邱國正表示，如果逾越了的國界，國軍當然會有所處置，「應對的反制」。

至於有立委說東引靶場拾獲簡體字樣氣球，就像常有海漂垃圾，只是最近氣球聽起來比較敏感，應不至於上升到國安事務。邱國正則是重申，國軍料敵從寬，對於很多表象，看了以後也要經過研擬，再作答案；是否危害安全，國軍要研判。

另外，台馬兩條海底電纜全斷，導致馬祖通訊不足，是否影響國安。邱國正說，與馬祖的通聯不會只靠海纜，有其他補強措施，目前與外離島的通聯沒有問題。

媒體也提問，傳美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）有意最近訪台。邱國正表示，到目前還沒有確定，在沒得到通知之前，不會作說明。

邱國正說，任何團體或國家只要對台灣防禦作戰提出有益建言，都是很好的機會。

台灣東引靶場拾獲簡體字樣氣球•初判為氣象探測器　國防部長邱國正：料敵從寬
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