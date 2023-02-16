美國南達科他州力抗中國影響　葉望輝：堪為表率

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國南達科他州因推行遏制中國影響力的法案備受國際矚目，該州州長諾姆於當地時間15日於智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute，AFPI）舉辦的論壇上，分享她對中國的看法以及該州為遏止中國滲透所做的工作。

美中相爭關係緊張，今年2月初被公諸於世的中國間諜氣球入侵事件，使得美國大眾越發惴惴不安；近來美國聯邦及多個州考慮立法限制中國實體購買美國農地，以及禁止中國公民及企業在美購置房地產。

諾姆（Kristi Noem）治下的南達科他州，2022年底正式推行一項行政命令，包含禁止州政府雇員以及合同工在州設備上使用TikTok，不允許與中國企業生意來往等規定。

諾姆談及中國的長期影響時強調，中國正試圖通過設立或收購美國的化學或化肥公司，來控制美國的糧食供應，並且在2010至2020年間，大肆囤購美國農田，這事關國安問題。

諾姆在與AFPI主席葉望輝（Steve Yates）的對話中指出，大眾相當關注中國展示武力，操縱金流以及侵犯知識產權的行徑。

葉望輝表示，美國人意識到在貿易乃至人權議題受到來自中國的挑戰，他們想知道美國政府如何因應。葉望輝讚揚南達科他州為應對中國挑戰所做的努力，為其他尚未採取行動的州的榜樣。

葉望輝也指出，儘管美中有齟齬，仍希望美國在與中國接觸時，能繼續與之對話，以此代替抗衡。