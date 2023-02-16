Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

美國南達科他州力抗中國影響　葉望輝：堪為表率

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/16 21:14
美國南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）（左）與美國優先政策研究所（AFPI）主席葉望輝（Steve Yates）（右）談話涉及中...

美國南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）（左）與美國優先政策研究所（AFPI）主席葉望輝（Steve Yates）（右）談話涉及中...

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）美國南達科他州因推行遏制中國影響力的法案備受國際矚目，該州州長諾姆於當地時間15日於智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute，AFPI）舉辦的論壇上，分享她對中國的看法以及該州為遏止中國滲透所做的工作。

美中相爭關係緊張，今年2月初被公諸於世的中國間諜氣球入侵事件，使得美國大眾越發惴惴不安；近來美國聯邦及多個州考慮立法限制中國實體購買美國農地，以及禁止中國公民及企業在美購置房地產。

諾姆（Kristi Noem）治下的南達科他州，2022年底正式推行一項行政命令，包含禁止州政府雇員以及合同工在州設備上使用TikTok，不允許與中國企業生意來往等規定。

諾姆談及中國的長期影響時強調，中國正試圖通過設立或收購美國的化學或化肥公司，來控制美國的糧食供應，並且在2010至2020年間，大肆囤購美國農田，這事關國安問題。

諾姆在與AFPI主席葉望輝（Steve Yates）的對話中指出，大眾相當關注中國展示武力，操縱金流以及侵犯知識產權的行徑。

葉望輝表示，美國人意識到在貿易乃至人權議題受到來自中國的挑戰，他們想知道美國政府如何因應。葉望輝讚揚南達科他州為應對中國挑戰所做的努力，為其他尚未採取行動的州的榜樣。

葉望輝也指出，儘管美中有齟齬，仍希望美國在與中國接觸時，能繼續與之對話，以此代替抗衡。
葉望輝
美國優先政策研究所
南達科他州
抗中法案
美中關係

相關新聞

美國眾議院外委會主席4月將來台灣 麥卡錫訪台延後或至明年
美國眾議院外委會主席4月將來台灣 麥卡錫訪台延後或至明年
2023/02/08 14:16
中國首認「無人飛艇」飄拉美 反咬美國炒作稱考驗「改善中美關係誠意」
中國首認「無人飛艇」飄拉美 反咬美國炒作稱考驗「改善中美關係誠意」
2023/02/06 20:06
中國間諜氣球現蹤拉美兩國! 美國國防官員：川普時期曾3次飛美國本土
中國間諜氣球現蹤拉美兩國! 美國國防官員：川普時期曾3次飛美國本土
2023/02/05 15:49
美國務卿布林肯與中國新外長秦剛通話 推特證實談美中關係
美國務卿布林肯與中國新外長秦剛通話 推特證實談美中關係
2023/01/02 20:20
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
2022/11/27 01:05

更新時間 : 2023-02-17 00:45 GMT+08:00

最受歡迎

逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？
【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？
【台灣能幫土耳其】單日捐款達1.9億創新高 衛福部賑災專戶累計6.8億
【台灣能幫土耳其】單日捐款達1.9億創新高 衛福部賑災專戶累計6.8億
更新【搞啥?】前經紀人夏玉順言之鑿鑿: 一代巨星劉文正死去又活來　
更新【搞啥?】前經紀人夏玉順言之鑿鑿: 一代巨星劉文正死去又活來　
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
台灣首家四季酒店正對101！全聯關係企業元利建設預計2025年開幕
台灣首家四季酒店正對101！全聯關係企業元利建設預計2025年開幕
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
一級致癌物流通全台灣！印度咖哩粉檢出「環氧乙烷」
一級致癌物流通全台灣！印度咖哩粉檢出「環氧乙烷」
陶傑獨家專訪：一顆氣球看中美出招、歐洲立場及台灣利益
陶傑獨家專訪：一顆氣球看中美出招、歐洲立場及台灣利益