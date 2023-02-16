【台灣馬祖海纜1週斷2條】中國船、不明客輪所為　最快4月下旬搶修

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）兩條台馬海纜分別於2日晚間、8日午間斷纜，用戶大受影響。NCC副主委翁柏宗指出，台馬2號、3號海纜分別被中國籍漁船以及不知名貨輪勾斷。中華電信已啟動微波備援頻寬提供通訊，預計國際海纜船最快能於4月20日抵台搶修。

根據中華電信提交給國家通訊傳播委員會（NCC）的資料，台馬海纜過去3年的故障次數分別是2021年有5次、2022年4次、今（2023）年則有2次。

此番台馬兩條海纜相繼受損，遭立委質疑是中國船刻意為之，NCC副主委暨發言人翁柏宗回應稱「沒有看到進一步的事證。」

交通部郵電司長王廷俊表示，已有向中華電信了解狀況，因全球海纜線眾多而修繕的海纜船稀少，儘管已向多個國家調度，最快也要到4月20日才能有船調度到台灣來進行修復作業。

翁柏宗指出，台馬2號跟3號海纜都是放在海床上，中華電信已預定2025年9月完成台馬第4號新海纜建設，以降低未來海纜意外斷纜時的衝擊。4號海纜將採用新技術，把海纜埋入海床約1.5公尺深，以免輕易遭破壞。

NCC資料顯示，目前連江縣每秒對外訊務量8-9Gbps。而中華電信將擴增微波頻寬，目標今年三月中旬達3.8Gbps，六月底4.382Gbps，年底達8.148Gbps，屆時只需微波即可滿足馬祖民眾上網需求，不怕再斷海纜。