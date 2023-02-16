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南韓史上首次！最大在野黨領導人李在明涉貪汙、洩露機密等遭檢方聲押

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/16 17:58
南韓最大在野黨領導人李在明涉貪汙、洩露機密等遭檢方聲押，成為南韓史上首見（圖／美聯社）

南韓最大在野黨領導人李在明涉貪汙、洩露機密等遭檢方聲押，成為南韓史上首見（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓「共同民主黨」黨魁李在明因涉嫌收賄、反貪汙法、瀆職、隱匿犯罪收益等罪，成南韓史上首次最大在野黨領導人遭檢方聲押，但礙於現行法律，李在明逮捕案很有可能遭國會否決。

綜合韓媒報導，李在明在擔任京畿道城南市長期間，向民間業者透露城南市政府以及城南開發公社的內部機密，使業者獲得鉅額利益，遭控違反「反貪汙法」。他同時也被指控，刪除開發項目合約公文中市廳收回項目超額收益條款，導致城南都市開發公社損失4,895億韓元（約122億台幣），讓私人企業受益，因此也被指控涉「瀆職罪」。檢方估算，若李在明無勾結民間業者，城南都市開發公社透過該項目可獲取6,725億韓元（約168億台幣）的利潤，為開發利潤總額70%。

李在明也透過親信向民間企業洩漏城南市、城南都市開發公社的內部機密，使民間業者獲取7,886億韓元（約197億台幣）高額不法利潤。慰禮新城項目部分，李在明涉嫌向私人開發商提供內部消息，使湖盤建設得標施工單位，共獲利211億韓元（約5億台幣）。

另外，李在明在擔任城南足球俱樂部主席期間，也涉嫌要求Naver、斗山建設等4家企業向俱樂部提供共133億韓元（約3億台幣）的贊助，並提供建築審批、土地用途邊更等行政便利作為交換。

南韓檢方自1月10日起，共傳喚李在明到案說明共三次，他在最後一次受訊時全面否認罪嫌，還痛批檢察機關淪為政權的幫兇，製造莫須有罪名，稱這些調查為尹錫悅政府所策畫。而檢方根據目前調查結果判斷，認為李在明犯行惡劣，可能被判處重刑。

然而，李在明為現任國會議員，依照南韓法律規定，若沒有國會的同意，檢方無法逮捕現任國會議員，再加上他是最大在野黨「共同民主黨」黨魁，在國會中擁有穩定多數席次，因此要通過李在明逮捕案的可能性較低。
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更新時間 : 2023-02-16 18:58 GMT+08:00

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