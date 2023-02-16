（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）紐約威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）的研究團隊發現，一種實驗性的避孕藥可暫時抑制雄性小鼠的精子游動數小時，如臨床實驗進展順利的話，最快可於6-8年內上市。

男性避孕方法傳統上僅限於保險套或輸精管切除術，由於不須承擔懷孕的風險，往往對於避孕藥所產生的副作用耐受性較低，導致避孕的責任幾乎落在女性身上。而這款實驗中的口服避孕藥問世後，可望往性別平等的里程碑更邁進一步。

這項研究由美國國家衛生院資助，研究結果於本週二（14日）刊登在國際科學期刊《自然-通訊》。研究團隊表示，這款男性口服避孕藥與女性口服避孕藥不同的是「不含荷爾蒙」，因此不會引起任何因缺乏雄性激素而引起的副作用，不會影響性慾，亦不會對生殖能力造成永久傷害。

研究顯示，精子的游動的關鍵取決於可溶性腺苷酸環化酶（sAC），該化合物是造就精子游動和成熟的關鍵，將此化合物注射近公鼠身上後，精子暫停游動，雄性小鼠在2.5小時內呈現不孕狀態，約3小時後精子逐漸恢復活力，投藥24小時後，雄性小鼠的生育能力完全恢復，且未觀察到任何副作用。

研究人員還說，這款避孕藥的藥效產生時間很快，因此只要在發生性行為前一個小時服用，即可達到避孕效果，換句話說，有需要時服用就好，不需向女性避孕藥一樣長期服用。

研究團隊表示，未來仍需要進行更多的實驗以確認其有效性與安全性，由於兔子與人類的生殖系統相近，目前已對其進行實驗，預計2-3年內展開人體試驗。

不過，專家提醒，避孕藥並不能預防性病，因此進行性行為時，仍建議全程使用保險套。

男性避孕藥將問世？美國研究：不傷害生殖能力、性慾 可讓精子暫停游泳