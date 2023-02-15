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2023亞太永續博覽會七月登場 2月底前報名享早鳥優惠

By 台灣英文新聞
2023/02/15 17:47
照片由TAISE提供

照片由TAISE提供

由永續發展目標聯盟 (A‧SDGs) 指導策劃、台灣永續能源研究基金會主辦的「2023亞太永續博覽會」(SDGs Asia)將於7月21日至23日在世貿一館盛大舉行。迄今已獲產官學研等夥伴熱烈響應報名參與，早鳥優惠即將至本月底截止，歡迎各界把握最後機會踴躍報名。

回應國際共同推動淨零目標，本屆展會主題聚焦「Road to Net Zero」(邁向淨零之路)，邀請各界透過博覽會及相關活動，展現各自永續作為，並與各參展單位、參觀民眾更近距離互動溝通。

延續首屆展會的豐厚成果，今年展會擘劃包括亞太永續展、亞太永續高峰會、亞太永續論壇、亞太暨台灣永續行動獎以及永續倡議活動等五大主軸，其中亞太永續展更擴大為政策、城市、企業、教育、生活、NGO和能源等七大展區，串聯中央各部會及地方政府、各企業、教育機構等單位與組織，從觀念到行動作為，全方位展現永續發展各面向成果。

活動期間將邀請國內外引領永續行動的產官學研專家，同台交流以永續城市、永續國際、永續淨零、永續創新等主題，深化全民永續發展素養及知能，同時也促進各產官學界雲集交流，相互觀摩學習，再創永續盛事。

為鼓勵各企業、大學、醫院和政府單位運用多元行動方案、影音等方式推動實踐聯合國17項永續發展目標(SDGs)，特舉辦「2023亞太暨台灣永續行動獎」、「台北金鵰微電影展」頒獎典禮及分享會，相關內容目前都正在開放徵件中，邀請有興趣的單位共襄盛舉，一起來實踐永續。

台灣永續能源研究基金會表示，延續去年首屆永續博覽會的盛況，同時回應各參展單位的需求期待，今年度展覽規模較去年擴大一倍，今年預期將有超過160個公、私部門暨單位參展，將可吸引三萬人次參與本活動。對於各參展單位來說，除了透過展覽呈現單位永續作為成果、提升品牌及社會形象，同時帶動企業永續動能，促進異業結盟與國際合作，開創兼具永續與獲利的商業模式！

「2023亞太永續博覽會」(SDGs Asia)即日起至五月底開放報名參展，二月底前報名享早鳥優惠。詳細資訊可上活動官網：https://www.sdgs-asia.com.tw/ 或洽詢台灣永續能源研究基金會：(02)2769-8968分機851 張偉欣小姐。

2023亞太永續博覽會七月登場 2月底前報名享早鳥優惠

民眾參觀永續展了解縣市政府作為。(資料照由TAISE提供)

2023亞太永續博覽會七月登場 2月底前報名享早鳥優惠

參展單位透過互動遊戲與參觀民眾互動。(資料照由TAISE提供)

更新時間 : 2023-02-16 18:57 GMT+08:00

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