2023亞太永續博覽會七月登場 2月底前報名享早鳥優惠

由永續發展目標聯盟 (A‧SDGs) 指導策劃、台灣永續能源研究基金會主辦的「2023亞太永續博覽 會」(SDGs Asia)將於7月21日至23日在世貿一館盛大舉行。 迄今已獲產官學研等夥伴熱烈響應報名參與， 早鳥優惠即將至本月底截止，歡迎各界把握最後機會踴躍報名。

回應國際共同推動淨零目標，本屆展會主題聚焦「Road to Net Zero」(邁向淨零之路)，邀請各界透過博覽會及相關活動， 展現各自永續作為，並與各參展單位、參觀民眾更近距離互動溝通。

延續首屆展會的豐厚成果，今年展會擘劃包括亞太永續展、亞太永續 高峰會、亞太永續論壇、亞太暨台灣永續行動獎以及永續倡議活動等 五大主軸，其中亞太永續展更擴大為政策、城市、企業、教育、 生活、NGO和能源等七大展區，串聯中央各部會及地方政府、 各企業、教育機構等單位與組織，從觀念到行動作為， 全方位展現永續發展各面向成果。

活動期間將邀請國內外引領永續行動的產官學研專家， 同台交流以永續城市、永續國際、永續淨零、永續創新等主題， 深化全民永續發展素養及知能，同時也促進各產官學界雲集交流， 相互觀摩學習，再創永續盛事。

為鼓勵各企業、大學、醫院和政府單位運用多元行動方案、 影音等方式推動實踐聯合國17項永續發展目標(SDGs)， 特舉辦「2023亞太暨台灣永續行動獎」、「台北金鵰微電影展」 頒獎典禮及分享會，相關內容目前都正在開放徵件中， 邀請有興趣的單位共襄盛舉，一起來實踐永續。

台灣永續能源研究基金會表示，延續去年首屆永續博覽會的盛況， 同時回應各參展單位的需求期待，今年度展覽規模較去年擴大一倍， 今年預期將有超過160個公、私部門暨單位參展， 將可吸引三萬人次參與本活動。對於各參展單位來說， 除了透過展覽呈現單位永續作為成果、提升品牌及社會形象， 同時帶動企業永續動能，促進異業結盟與國際合作， 開創兼具永續與獲利的商業模式！

「2023亞太永續博覽會」(SDGs Asia)即日起至五月底開放報名參展， 二月底前報名享早鳥優惠。詳細資訊可上活動官網：https:/ /www.sdgs-asia.com.tw/ 或洽詢台灣永續能源研究基金會：(02)2769-8968分機 851 張偉欣小姐。

民眾參觀永續展了解縣市政府作為。(資料照由TAISE提供)

參展單位透過互動遊戲與參觀民眾互動。(資料照由TAISE提供)